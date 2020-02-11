Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»

Бывший форвард «Реала» Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на футбол.
Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола… Результат [его работы] – божественный. Существует спрос на шоу, созданное Гвардиолой. Этот спрос изменил восприятие людьми футбола, который они видят.
Отметим, что Гвардиола может вскоре сменить клуб. Сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ювентус».
Неплохо , не правда ли.
Хорхе Вальдано чемпион мира, многолетний директор Реала.
Неплохо , не правда ли.
Хорхе Вальдано чемпион мира, многолетний директор Реала.