Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»

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вчера, 09:12

Бывший форвард «Реала» Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника «Манчестер Сити» на футбол.

Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола… Результат [его работы] – божественный. Существует спрос на шоу, созданное Гвардиолой. Этот спрос изменил восприятие людьми футбола, который они видят.

Отметим, что Гвардиола может вскоре сменить клуб. Сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ювентус».