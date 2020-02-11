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Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»

вчера, 09:12

Бывший форвард «Реала» Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на футбол.

Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола… Результат [его работы] – божественный. Существует спрос на шоу, созданное Гвардиолой. Этот спрос изменил восприятие людьми футбола, который они видят.  

Отметим, что Гвардиола может вскоре сменить клуб. Сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ювентус».

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Все комментарии
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 13:42
Не Ринус Михелс? Не Йохан Кройф?
Artuom
Artuom
вчера в 10:53
Да ну... Гвардиола даже совместно с Клоппом и Моуром вместе повлияли меньше чем один Кройф например
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:49
Ерунду сказал.
Roman73
Roman73
вчера в 10:37
Хосеб Гвардьола ставит игру на 100 мячей за сезон.
Неплохо , не правда ли.
Хорхе Вальдано чемпион мира, многолетний директор Реала.
Hamman
Hamman
вчера в 10:29
Или Вальдано имеет очень тонкое чувство юмора, или у него крыша потекла...
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 09:38
Большей чуши в жизни не слышал..
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:25
Спорное мнение..
Gelious
Gelious
вчера в 09:25
Это да. Та команда показала, насколько нагло судьи могут подсуживать на уровне плей офф ЛЧ, а игроки - симулировать.
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