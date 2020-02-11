Лотито: «Не верю, что „Ювентус“ может оказаться в кризисе»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в интервью ANSA прокомментировал предстоящий матч против «Интера» в 24-м туре Серии А.

Я надеюсь, что в воскресенье в матче против «Интера» мы увидим такой же решительный и свирепый «Лацио», каким его до сих пор характеризовали в этом сезоне.

«Ювентус»? Я не верю, что такая команда, как «Юве», может оказаться в кризисе. Любой может потерпеть неудачу несколько раз. «Ювентус» такого высокого уровня, что я ожидаю открытой гонки за Скудетто до конца сезона.