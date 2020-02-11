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Лотито: «Не верю, что „Ювентус“ может оказаться в кризисе»

вчера, 09:11
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер16.02.2020 в 22:45 Не начался

Президент «Лацио» Клаудио Лотито в интервью ANSA прокомментировал предстоящий матч против «Интера» в 24-м туре Серии А. 

Я надеюсь, что в воскресенье в матче против «Интера» мы увидим такой же решительный и свирепый «Лацио», каким его до сих пор характеризовали в этом сезоне. 

«Ювентус»? Я не верю, что такая команда, как «Юве», может оказаться в кризисе. Любой может потерпеть неудачу несколько раз. «Ювентус» такого высокого уровня, что я ожидаю открытой гонки за Скудетто до конца сезона.

Напомним, что «Лацио» одержал минимальную победу над «Пармой» в игре 23-го тура Серии А.

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Bordend
Bordend
вчера в 16:24
А жаль.
Juve14
Juve14
вчера в 13:01
Такой же решительный и свирепый Лацио в след раз увидите только против Юве это точно, клубы СерииА десятилетие ни на кого так не выходят как на игру с Юве и это конечно логично, с остальными клубами которые по зубам они играют как привыкли но как игра против Юве - "загнанный в угол зверь опасен вдвойне" такой принцип действует на все клубы серии, против сильнейшего надо оставлять все силы на поле и даже больше. А Сарри этого так и не понял или просто слаб как тренер и как тактик, Аллегри со всеми разбирался еще и с запасом
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