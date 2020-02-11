Амор: «„Барселона“ сильна и хочет бороться за всё»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура Примеры.

«Барселона» показала такую же игру, как в Бильбао. Мы воспряли. У нас сильная, побеждающая команда, которая хочет бороться за всё. Мы показали своё лицо и создали множество моментов.

Считаю, что мы также показали хорошую игру в обороне. Как правило, в старте у нас выходит Пике [но он был дисквалифицирован]. В этот раз пару центральных составили Ленгле и Умтити, которые здорово справились со своей работой.