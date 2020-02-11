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Амор: «„Барселона“ сильна и хочет бороться за всё»

вчера, 06:41
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура Примеры.

«Барселона» показала такую же игру, как в Бильбао. Мы воспряли. У нас сильная, побеждающая команда, которая хочет бороться за всё. Мы показали своё лицо и создали множество моментов.

Считаю, что мы также показали хорошую игру в обороне. Как правило, в старте у нас выходит Пике [но он был дисквалифицирован]. В этот раз пару центральных составили Ленгле и Умтити, которые здорово справились со своей работой.

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Все комментарии
Fendan
Fendan
вчера в 13:02
С директором что-то не то.
wingback
wingback
вчера в 12:37
    EAGinLE
    EAGinLE
    вчера в 07:50
    Удачи.
    mortid
    mortid
    вчера в 07:40
    Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Но в ЛЧ всё равно задницу надерут, не видать ушастого, как своих ушей :D
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