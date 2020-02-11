Вудворд: «МЮ проделал большую работу по улучшению селекционного отдела»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд поделился ожиданиями от второй части сезона и рассказал о развитии селекционного отдела клуба.

Приход Бруну Фернандеша и возвращение в строй ключевых игроков станут толчком для Сульшера и его команды, когда мы войдём во вторую часть сезона. Мы продолжаем выступать в Лиге Европы и Кубке Англии, а также боремся за попадание в Лигу чемпионов. Так что нам есть ещё за что играть.

Однако клуб и руководство признаёт, что мы ещё не достигли того, чего хотели. Первостепенной задачей клуба является возвращение к стабильной борьбе за чемпионский титул.

Была проделана большая работа над процессом поиска новых игроков со значительными инвестициями в скаутскую службу, а также информационный и аналитический отделы. Селекционный отдел работает с чётким планом вместе с Оле и его тренерским штабом.

Мы сосредоточены на том, чтобы комбинировать опыт и лучших молодых футболистов с потенциалом дальнейшего прогресса, объединяя выпускников нашей академии с высококлассными приобретениями извне.

Мы сосредоточены на анализе и подборе игроков в течение сезона с прицелом на следующее летнее трансферное окно.