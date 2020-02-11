Четыре гранда АПЛ готовы побороться за Коутиньо

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вчера, 09:57

Четыре английских гранда заинтересованы в приобретении полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющего за «Баварию» на правах аренды. По данным британской прессы, следующим летом за игрока готовы побороться МЮ , «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».

Еще одним претендентом на Коутиньо считается «Ювентус». Сообщалось, что игрок может перейти в туринский клуб ближайшим летом.