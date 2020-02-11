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Четыре гранда АПЛ готовы побороться за Коутиньо

вчера, 09:57

Четыре английских гранда заинтересованы в приобретении полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющего за «Баварию» на правах аренды. По данным британской прессы, следующим летом за игрока готовы побороться МЮ, «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».

Еще одним претендентом на Коутиньо считается «Ювентус». Сообщалось, что игрок может перейти в туринский клуб ближайшим летом.

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рус фан
рус фан
вчера в 20:11
Коут якобы нарасхват, но зимой остался играть в аренде.
dzvinka
dzvinka
вчера в 13:24
это барса штампует вбросы в надежде хоть как-то удержать цену. По факту, никто его за 90 лямов покупать не будет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Владимир Ушаков
вчера в 12:29
МЮ он не нужен, тем более он с ливерпульским прошлым
и Юве он не нужен,потому что с интеристским прошлым. Ливерпулю он тоже не нужен,потому что с Барселонским будущим. Так что в Ман Сити перейдёт.Хотя МЮ не должно нос воротить от такого качественного товара,который сейчас уценён. Игрок довольно то хороший,пожалуй даже в таком состоянии,он лучше всяких Погба и прочего недоразумения. в МЮ нет толковых полузащитников,которые могут отдать великолепную передачу.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:23
МЮ он не нужен, тем более он с ливерпульским прошлым
калач
калач
вчера в 11:03
неужели удастся спихнуть это полено. Поскорее бы
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:02
Видать не совсем еще зачах в Барселоне.
galem72
galem72
вчера в 11:01
Обычный вброс от британских таблоидов. Коут уже неоднократно говорил об АПЛ после Ливерпуля. Да и в мнх ему комфортно играется.
Artuom
Artuom
вчера в 10:58
МС он не нужен.
В МЮ не пойдёт.
Челси и ТТХ он не подходит. Если бы стоимость была вполовину ниже можен они бы и заинтересовались(за не слишком большую цену можно купить опытного игрока знающего АПЛ, пусть даже и не совсем подходящего)
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