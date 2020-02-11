Четыре гранда АПЛ готовы побороться за Коутиньо

Четыре английских гранда заинтересованы в приобретении полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, играющего за «Баварию» на правах аренды. По данным британской прессы, следующим летом за игрока готовы побороться МЮ, «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».
Еще одним претендентом на Коутиньо считается «Ювентус». Сообщалось, что игрок может перейти в туринский клуб ближайшим летом.
В МЮ не пойдёт.
Челси и ТТХ он не подходит. Если бы стоимость была вполовину ниже можен они бы и заинтересовались(за не слишком большую цену можно купить опытного игрока знающего АПЛ, пусть даже и не совсем подходящего)
В МЮ не пойдёт.
Челси и ТТХ он не подходит. Если бы стоимость была вполовину ниже можен они бы и заинтересовались(за не слишком большую цену можно купить опытного игрока знающего АПЛ, пусть даже и не совсем подходящего)