Сабатини: «У „Юве“ нет опции обратного выкупа Орсолини. Он стоит € 70 млн»

Технический директор «Болоньи» Вальтер Сабатини опроверг информацию о том, что «Ювентус» может активировать опцию обратного выкупа хавбека «россоблу» за € 26 млн.

В процессе наших переговоров с «Ювентусом» мы обсуждали возможную опцию обратного выкупа, но в итоге она не была включена в сделку, и всё осталось лишь на словах.

На данный момент продавать его за те деньги, которые упоминаются в СМИ , немыслимо. Мы обсудим это с «Ювентусом», чтобы убедиться в том, что всех всё устраивает.

У нас серьёзный клуб, и если игрок покидает его, нам необходима компенсация. В любом случае, сейчас мы не думаем о его уходе, и он не выставлен на трансфер.

Я оцениваю Орсолини не менее чем в 70 млн евро. За ним наблюдают в сборной Италии, и я надеюсь, что он сможет поехать на Евро-2020.