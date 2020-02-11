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Сабатини: «У „Юве“ нет опции обратного выкупа Орсолини. Он стоит € 70 млн»

вчера, 06:58

Технический директор «Болоньи» Вальтер Сабатини опроверг информацию о том, что «Ювентус» может активировать опцию обратного выкупа хавбека «россоблу» Риккардо Орсолини за € 26 млн.

В процессе наших переговоров с «Ювентусом» мы обсуждали возможную опцию обратного выкупа, но в итоге она не была включена в сделку, и всё осталось лишь на словах.

На данный момент продавать его за те деньги, которые упоминаются в СМИ, немыслимо. Мы обсудим это с «Ювентусом», чтобы убедиться в том, что всех всё устраивает.

У нас серьёзный клуб, и если игрок покидает его, нам необходима компенсация. В любом случае, сейчас мы не думаем о его уходе, и он не выставлен на трансфер.

Я оцениваю Орсолини не менее чем в 70 млн евро. За ним наблюдают в сборной Италии, и я надеюсь, что он сможет поехать на Евро-2020.

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
вчера в 11:48
По фиг сколько он стоит. Лишь бы играл.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:01
Хочется погреть лапу.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 10:51
Вот теперь и выкупят обратно за 50 как минимум!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 10:50
Даже и здесь Паратичи с Недведом лохонулись!! Вот же бог дал нам таких директоров! Ни одной толковой сделки и покупки провести не могут( за исключением Демирала и де Лигта) да ещё и умудрились в такое трудное время сплавить Джана! Когда нас пол Команды хуже него.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 08:15
Если забрать у середняков всех орсолини, берарди и де паулей Серия станет слишком пресной.
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:20
Ну не все же Юве впаривать обратно, как того же Погба.
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