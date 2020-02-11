«Ювентус» вернулся к кандидатуре Гвардиолы

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вчера, 03:39

Руководство «Ювентуса» недовольно работой главного тренера и уже начинает искать замену 61-летнему специалисту.

Как утверждает источник, туринский клуб вернулся к кандидатуре наставника «Манчестер Сити» , который мог возглавить «Старую синьору» прошлым летом. Отмечается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли видит в Гвардиоле недостающее звено, при наличии которого «бьянконери» могли бы одержать победу в Лиге чемпионов.

Напомним, в минувшем туре Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Вероны» (1:2).