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«Ювентус» вернулся к кандидатуре Гвардиолы

вчера, 03:39

Руководство «Ювентуса» недовольно работой главного тренера Маурицио Сарри и уже начинает искать замену 61-летнему специалисту.

Как утверждает источник, туринский клуб вернулся к кандидатуре наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который мог возглавить «Старую синьору» прошлым летом. Отмечается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли видит в Гвардиоле недостающее звено, при наличии которого «бьянконери» могли бы одержать победу в Лиге чемпионов.

Напомним, в минувшем туре Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Вероны» (1:2).

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил заDOOMчивый
вчера в 21:33
я же говорил,что дни Сарри уже сочтены, доработает сезон и пойдёт в Наполи на смену Гатузо,а в Юве придёт Швепс. Скорее всего Месси свалит с Барсы в какой-нибудь катарский чемпик,а оттуда зимой в Юве,на хороший контракт. Если Радиолла приходит в Юву, Роналду однозначно уходит в ПСЖ, ну не играть ему в связке с Месси?! Хотя от ненависти до любви - один шаг и возможно,что Месси будет выдавать пасы на Роналду,а он забивать в пустые ворота. С пенальтями вопрос тоже будет решён - никто пробивать их не будет. А почему? ну не будут Юве давать их,что бы два парня не побились. Итак можно будет снимать клип на композицию Две Звезды.
Стало известно, сколько денег итальянским клубам придется потратить в случае перехода нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщает Tuttosport, вопрос затрат во многом зависит от стоимости имиджевых прав, которые полностью принадлежат Месси.

В «Барселоне» игрок получает 35 млн евро чистыми. Считается, что это минимальная зарплата, на которую он согласится в другом клубе. Таким образом, с учетом выплаты налогов зарплата Месси обойдется клубу в 66 млн евро. Если же удастся снизить налоговую ставку, то затраты составят 51 млн евро за сезон.

Таким образом, суммарно сумма затрат может колебаться от 86 до 91 млн евро в год. В этом случае затраты на 4-летний контракт составят 350-365 млн евро.

На этой неделе Арьедо Брайда в своем интервью заявил, что Месси себе могут позволить только «Ювентус» и «Интер».
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 13:14
таким образом Аньели будет популяризировать Клуб, ещё фаны Месси станут всеми своими внутренними органами болеть за Ювентус, вот это будет мощь Эгрегора и тогда Ювентус сможет завоёвывать не только внутренние,но и внешние трофеи.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 12:41
я же говорил,что дни Сарри уже сочтены, доработает сезон и пойдёт в Наполи на смену Гатузо,а в Юве придёт Швепс. Скорее всего Месси свалит с Барсы в какой-нибудь катарский чемпик,а оттуда зимой в Юве,на хороший контракт. Если Радиолла приходит в Юву, Роналду однозначно уходит в ПСЖ, ну не играть ему в связке с Месси?! Хотя от ненависти до любви - один шаг и возможно,что Месси будет выдавать пасы на Роналду,а он забивать в пустые ворота. С пенальтями вопрос тоже будет решён - никто пробивать их не будет. А почему? ну не будут Юве давать их,что бы два парня не побились. Итак можно будет снимать клип на композицию Две Звезды.
Медив
Медив
вчера в 10:37
Нет уж, тут катили на Челси, что не дали поработать деду, так пусть сезона три порулит Ювентусом
League1
League1
вчера в 07:38
Лысый плохой физрук, но Сара похоже ещё хуже.
Juve14
Juve14
вчера в 07:33
Аллегри посильнее будет, ему бы чутка наглости и храбрости в игре и будет отлично
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:22
Видимо, всё же не миновать лысому Пепке позора Турином.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 07:05
Лучше Конте тренера не найти Юве....верни его товарищ Аньели.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 06:43
Пусть будет так.
ДСА
ДСА
вчера в 06:30
Тренер нужен с именем.
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