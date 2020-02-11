«Ювентус» вернулся к кандидатуре Гвардиолы

Руководство «Ювентуса» недовольно работой главного тренера Маурицио Сарри и уже начинает искать замену 61-летнему специалисту.
Как утверждает источник, туринский клуб вернулся к кандидатуре наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который мог возглавить «Старую синьору» прошлым летом. Отмечается, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли видит в Гвардиоле недостающее звено, при наличии которого «бьянконери» могли бы одержать победу в Лиге чемпионов.
Напомним, в минувшем туре Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Вероны» (1:2).
Как сообщает Tuttosport, вопрос затрат во многом зависит от стоимости имиджевых прав, которые полностью принадлежат Месси.
В «Барселоне» игрок получает 35 млн евро чистыми. Считается, что это минимальная зарплата, на которую он согласится в другом клубе. Таким образом, с учетом выплаты налогов зарплата Месси обойдется клубу в 66 млн евро. Если же удастся снизить налоговую ставку, то затраты составят 51 млн евро за сезон.
Таким образом, суммарно сумма затрат может колебаться от 86 до 91 млн евро в год. В этом случае затраты на 4-летний контракт составят 350-365 млн евро.
На этой неделе Арьедо Брайда в своем интервью заявил, что Месси себе могут позволить только «Ювентус» и «Интер».
Как сообщает Tuttosport, вопрос затрат во многом зависит от стоимости имиджевых прав, которые полностью принадлежат Месси.
В «Барселоне» игрок получает 35 млн евро чистыми. Считается, что это минимальная зарплата, на которую он согласится в другом клубе. Таким образом, с учетом выплаты налогов зарплата Месси обойдется клубу в 66 млн евро. Если же удастся снизить налоговую ставку, то затраты составят 51 млн евро за сезон.
Таким образом, суммарно сумма затрат может колебаться от 86 до 91 млн евро в год. В этом случае затраты на 4-летний контракт составят 350-365 млн евро.
На этой неделе Арьедо Брайда в своем интервью заявил, что Месси себе могут позволить только «Ювентус» и «Интер».