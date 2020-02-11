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Божинов может вернуться в чемпионат Италии

вчера, 15:10

Болгарский футболист Валерий Божинов в интервью Blitz заявил, что может вернуться выступать в Италию. Ранее 33-летний нападающий играл за «Фиорентину», «Лечче» и «Парму». Ходят слухи, что новым клубом для Божинова может стать «Пескара». 

У меня есть предложение из Италии, посмотрим, как пойдут переговоры. Но у меня также есть и другой вариант. 

Ранее ходили разговоры, что форвард «Пескары» может оказаться в «Ювентусе».  

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Nafnafik
Nafnafik
вчера в 17:41
Еще одна попытка поиграть в Италии.
SHMEL
SHMEL ответил alexgurzan
вчера в 15:22
Уже в бане.
Понял, спасибо, а то мне очень не нравится, когда меня посылают не пойми куда...
alexgurzan
alexgurzan ответил SHMEL
вчера в 15:21
тебе шмеля надо на х.й посадить , палыч великий , а ты кто такой ? У меня вопрос, за это полагается бан,или просто удаление сообщения?Помнится меня банили за гораздо более безобидные вещи,а это сообщение просто подтёрли...
Уже в бане.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:20
тебе шмеля надо на х.й посадить , палыч великий , а ты кто такой ?

У меня вопрос, за это полагается бан,или просто удаление сообщения?Помнится меня банили за гораздо более безобидные вещи,а это сообщение просто подтёрли...
Lukajs
Lukajs
вчера в 15:11
Удачи!
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