Божинов может вернуться в чемпионат Италии

1581423016

вчера, 15:10

Болгарский футболист в интервью Blitz заявил, что может вернуться выступать в Италию. Ранее 33-летний нападающий играл за «Фиорентину», «Лечче» и «Парму». Ходят слухи, что новым клубом для Божинова может стать «Пескара».

У меня есть предложение из Италии, посмотрим, как пойдут переговоры. Но у меня также есть и другой вариант.

Ранее ходили разговоры, что форвард «Пескары» может оказаться в «Ювентусе».