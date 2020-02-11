Божинов может вернуться в чемпионат Италии

Болгарский футболист Валерий Божинов в интервью Blitz заявил, что может вернуться выступать в Италию. Ранее 33-летний нападающий играл за «Фиорентину», «Лечче» и «Парму». Ходят слухи, что новым клубом для Божинова может стать «Пескара».
У меня есть предложение из Италии, посмотрим, как пойдут переговоры. Но у меня также есть и другой вариант.
Ранее ходили разговоры, что форвард «Пескары» может оказаться в «Ювентусе».
У меня вопрос, за это полагается бан,или просто удаление сообщения?Помнится меня банили за гораздо более безобидные вещи,а это сообщение просто подтёрли...
У меня вопрос, за это полагается бан,или просто удаление сообщения?Помнится меня банили за гораздо более безобидные вещи,а это сообщение просто подтёрли...