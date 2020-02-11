Дэнни Мерфи прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Ливерпуль»

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вчера, 13:39

Бывший полузащитник «Ливерпуля» в общении с Talk Sport заявил, что форвард «Пари Сен-Жермен» усилил бы атаку мерсисайдцев.

Думаю, если бы Мбаппе играл впереди с Мане и Салахом, это было бы страшнее [для соперников], чем играть против Фирмино, Мане и Салаха.

Мерфи сделал соответствующее заявление на фоне слухов о возможном уходе из «Ливерпуля». Сообщалось, что в услугах игрока заинтересована «Бавария».

Отметим, что также ходят слухи об интересе «Ливерпуля» к Мбаппе.