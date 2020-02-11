Дэнни Мерфи прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи в общении с Talk Sport заявил, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе усилил бы атаку мерсисайдцев.
Думаю, если бы Мбаппе играл впереди с Мане и Салахом, это было бы страшнее [для соперников], чем играть против Фирмино, Мане и Салаха.
Мерфи сделал соответствующее заявление на фоне слухов о возможном уходе Роберто Фирмино из «Ливерпуля». Сообщалось, что в услугах игрока заинтересована «Бавария».
Отметим, что также ходят слухи об интересе «Ливерпуля» к Мбаппе.