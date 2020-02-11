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Дэнни Мерфи прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Ливерпуль»

вчера, 13:39

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи в общении с Talk Sport заявил, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе усилил бы атаку мерсисайдцев.

Думаю, если бы Мбаппе играл впереди с Мане и Салахом, это было бы страшнее [для соперников], чем играть против Фирмино, Мане и Салаха.    

Мерфи сделал соответствующее заявление на фоне слухов о возможном уходе Роберто Фирмино из «Ливерпуля». Сообщалось, что в услугах игрока заинтересована «Бавария».

Отметим, что также ходят слухи об интересе «Ливерпуля» к Мбаппе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:59
Пущай идёт к своему алжирцу в Реал,а нам и с Бобиком нормуль.Ни в какую Шпикачку он не перейдёт,даже если выгонять будут. Только Барса и за 200 лямов!!!
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Шишанутый
вчера в 20:28
Ливер скоро доиграется с Мбапе что шейхи психанут и выкупят у вас все трио Салах-Мане-Фирмино, а Мбапе отправят в дубль до конца контракта в наказанее. С боссами Псж лучше не шутить, спроси у католонцев)
И как шейхи это сделают? Я не думаю, что это трио падкое на деньги и они не захотят идти на понижение.
sergsudak
sergsudak
вчера в 18:33
Фирмино, Мане, Салах вне комплекта и без Клоппа- провальные игроки, кто хочет, попробуйте купите за бешенные деньги, а мы пока есть Юрген соберем еще трио!
Шишанутый
Шишанутый ответил YNWA
вчера в 17:16
Мбаппе летом будет у нас!
Ливер скоро доиграется с Мбапе что шейхи психанут и выкупят у вас все трио Салах-Мане-Фирмино, а Мбапе отправят в дубль до конца контракта в наказанее. С боссами Псж лучше не шутить, спроси у католонцев)
YNWA
YNWA
вчера в 15:59
Мбаппе летом будет у нас!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 15:42
держите карман пошире ))
Антиспамм
Антиспамм
вчера в 15:10
Отличный вариант.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:56
Хорошо бы...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:42
Шикарное трио было бы)))
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