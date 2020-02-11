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Семеду: «„Барселона“ может выиграть Ла Лигу в этом сезоне»

вчера, 13:15

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду в интервью A Bola рассказал об игре каталонской команды под управлением нового главного тренера Кике Сетьена

У меня все хорошо, новый тренер мне очень доверяет, и я стараюсь изо всех сил оправдать эту уверенность. 

Это может быть мой лучший сезон в «Барселоне». Я очень доволен тем, что со мной происходит, однако жаль, что команда не лидирует в Ла Лиге. Но впереди еще много игр, и мы можем стать чемпионами. 

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:03
Понятно,бабушки нашептали...
Ну если не по Вашему получится,готовы признать,что Вы ноль в футболе?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Альфамен
вчера в 15:00
Расскажите про Вашу "логику",Вы говорите что за оставшиеся 15 матчей Реал проиграет 5,учитывая что в 23 прошедших они проиграли 1 раз!!!А Барса за этот же период проиграла 4 раза,а сейчас возьмёт и начнет всех выносить.Что же случилось???Пришел топ тренер???Нет!!!Пришли новые топ игроки???Нет!!!Все лидеры в лучшей форме???Опять нет!!!Так из-за чего произойдет такое преображение у Барсы,может поведаете???
К маю убедишься сам лично,чуть потерпи!
FERIS
FERIS
вчера в 14:57
По ходу у барсуков про ЛЧ речь и не идёт.
Альфамен
Альфамен ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:18
Расскажите про Вашу "логику",Вы говорите что за оставшиеся 15 матчей Реал проиграет 5,учитывая что в 23 прошедших они проиграли 1 раз!!!А Барса за этот же период проиграла 4 раза,а сейчас возьмёт и начнет всех выносить.Что же случилось???Пришел топ тренер???Нет!!!Пришли новые топ игроки???Нет!!!Все лидеры в лучшей форме???Опять нет!!!Так из-за чего произойдет такое преображение у Барсы,может поведаете???
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:09
Реал победят на Бернабеу,да еще Реал проиграют до конца сезона тр четыре раза.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:05
Играть нужно, а не болтать.
ДСА
ДСА
вчера в 13:18
В очереди за Реалом.
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