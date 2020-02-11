Семеду: «„Барселона“ может выиграть Ла Лигу в этом сезоне»

Защитник «Барселоны» в интервью A Bola рассказал об игре каталонской команды под управлением нового главного тренера .

У меня все хорошо, новый тренер мне очень доверяет, и я стараюсь изо всех сил оправдать эту уверенность.

Это может быть мой лучший сезон в «Барселоне». Я очень доволен тем, что со мной происходит, однако жаль, что команда не лидирует в Ла Лиге. Но впереди еще много игр, и мы можем стать чемпионами.