Семеду: «„Барселона“ может выиграть Ла Лигу в этом сезоне»

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду в интервью A Bola рассказал об игре каталонской команды под управлением нового главного тренера Кике Сетьена.
У меня все хорошо, новый тренер мне очень доверяет, и я стараюсь изо всех сил оправдать эту уверенность.
Это может быть мой лучший сезон в «Барселоне». Я очень доволен тем, что со мной происходит, однако жаль, что команда не лидирует в Ла Лиге. Но впереди еще много игр, и мы можем стать чемпионами.
Ну если не по Вашему получится,готовы признать,что Вы ноль в футболе?
Ну если не по Вашему получится,готовы признать,что Вы ноль в футболе?