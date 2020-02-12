Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»

Наставник «Манчестер Сити» признался, что не считает себя лучшим тренером в мире.

— Вы же лучший тренер в мире?

— Я был им.

— Больше нет?

— Что значит «лучший тренер в мире»? Я не знаю. Я никогда не чувствовал, что я лучший, никогда в жизни. Даже когда выиграл 6 титулов подряд с «Барселоной», треблы, и всё такое, никогда этого не чувствовал.

Я побеждал, потому что у меня были выдающиеся игроки в больших клубах, которые стоили невероятных денег.

Если я лучший тренер, дайте мне команду... Не знаю, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать.