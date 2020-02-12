Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не считает себя лучшим тренером в мире.
— Вы же лучший тренер в мире?
— Я был им.
— Больше нет?
— Что значит «лучший тренер в мире»? Я не знаю. Я никогда не чувствовал, что я лучший, никогда в жизни. Даже когда выиграл 6 титулов подряд с «Барселоной», треблы, и всё такое, никогда этого не чувствовал.
Я побеждал, потому что у меня были выдающиеся игроки в больших клубах, которые стоили невероятных денег.
Если я лучший тренер, дайте мне команду... Не знаю, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать.
Недавно в СМИ вновь появились слухи о возможном назначении Гвардиолы на пост главного тренера «Ювентуса». Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс выразил мнение, что каталонский специалист изменил бы стиль игры туринской команды.