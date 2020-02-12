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Гвардиола: «Дайте мне команду, отличную от „Сити“, и я перестану побеждать»

сегодня, 02:04

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не считает себя лучшим тренером в мире.

— Вы же лучший тренер в мире?

— Я был им.

— Больше нет?

— Что значит «лучший тренер в мире»? Я не знаю. Я никогда не чувствовал, что я лучший, никогда в жизни. Даже когда выиграл 6 титулов подряд с «Барселоной», треблы, и всё такое, никогда этого не чувствовал.

Я побеждал, потому что у меня были выдающиеся игроки в больших клубах, которые стоили невероятных денег.

Если я лучший тренер, дайте мне команду... Не знаю, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать.

Недавно в СМИ вновь появились слухи о возможном назначении Гвардиолы на пост главного тренера «Ювентуса». Экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс выразил мнение, что каталонский специалист изменил бы стиль игры туринской команды.

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Все комментарии
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua ответил Leha-ha50
сегодня в 04:23
Это намек на уход или просто мысли вслух???
это называть вещи своими именами. правду сказал.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 02:49
Самого начало сепаратист плывёт по течению..
амурец
амурец
сегодня в 02:43
о как, высказался как настоящий профессионал
Incredulous
Incredulous
сегодня в 02:27
За такую искренность респект. И вообще глупо считать, что есть кто-то один во всём лучше чем все остальные. Гвардиола был лучшим с Барселоной, Моуринью с Интером, Зидан с Реалом, Раньери с Лестером, Тен Хаг с Аяксом, Клопп с Ливерпулем и т.д. Но это не значит, что все эти тренеры смогли бы добится таких же успехов с другими клубами. Так что называть кого-то гением, а кого-то физруком - это просто показывать свою предвзятость или презрение к какому-то конкретному человеку в силу своих личных предпочтений, и не больше.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 02:25
Пеп адекватно ответил. То, что одни глоры записали его в лучшие во всея галактике, а хейтеры называют шарлатаном это их война. Никогда он не вел себя высокомерно как тот же Жозик
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:13
Это намек на уход или просто мысли вслух???
Juve14
Juve14
сегодня в 02:13
Пепу сыворотку правды вкололи
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 02:11
da da da, твой выход.
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