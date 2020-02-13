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Умтити вернулся в общую группу «Барселоны», Семеду выбыл из-за ангины

сегодня, 14:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе15.02.2020 в 18:00 Не начался

Испанские СМИ сообщают о состоянии игроков «Барселоны» в преддверии матча 24-го тура Примеры с «Хетафе».

Защитник Самюэль Умтити пропускал тренировки команды по состоянию здоровья, но сегодня, 13 февраля, французский игрок вернулся в общую группу. Ожидается его участие в предстоящем матче.

В свою очередь защитник Нелсон Семеду рискует пропустить игру из-за ангины. На сегодняшней тренировке Нелсон работал по индивидуальной программе.

Защитник Клеман Ленгле пропускает матч с «Хетафе» из-за дисквалификации. Игрок был удален в матче с «Бетисом» (3:2).

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ДАША Д
ДАША Д
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