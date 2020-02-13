Хавбек «Бенфики» Пирес приостановил карьеру из-за проблем со зрением

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сегодня, 12:55

Полузащитник «Бенфики» приостановил карьеру из-за проблем со зрением.

Официальный сайт лиссабонского клуба сообщил, что 26-летний хавбек обратился к медикам после матча против «Фамаликау» в Кубке Португалии 11 февраля (1:1), сообщив о боли в глазах. Дальнейшее медобследование выявило у Пиреса паралич левого отводящего нерва, который приводит к нарушению зрения.

О сроках восстановления игрока пока неизвестно. В клубе уточняют, что сейчас важнее понять, что футболисту не угрожают осложнения. Во время лечения Аппелт будет заниматься на базе «Бенфики» по индивидуальной программе.

В текущем сезоне бразильский хавбек сыграл в 23 матчах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.