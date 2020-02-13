Тухель: «Не могу обещать, что Неймар сыграет с „Боруссией“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может пропустить субботнюю игру Лиги 1 против «Амьена» и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии», который состоится в следующий вторник. Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Томас Тухель.
Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Неймар сыграет против дортмундской «Боруссии».
Мы обсудим это и примем решение в пятницу. Мы не можем рисковать его здоровьем.
Также очевидно, что мы не собираемся рисковать в матче с «Амьеном». На поле будет сильный состав, но если у нас возникнут малейшие сомнения, мы не будем рисковать.
Вчера появилась новость о том, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу намерен вернуть Неймара в каталонский клуб.