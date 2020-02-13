Тухель: «Не могу обещать, что Неймар сыграет с „Боруссией“»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может пропустить субботнюю игру Лиги 1 против «Амьена» и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии», который состоится в следующий вторник. Об этом сообщил главный тренер ПСЖ .

Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Неймар сыграет против дортмундской «Боруссии».

Мы обсудим это и примем решение в пятницу. Мы не можем рисковать его здоровьем.

Также очевидно, что мы не собираемся рисковать в матче с «Амьеном». На поле будет сильный состав, но если у нас возникнут малейшие сомнения, мы не будем рисковать.