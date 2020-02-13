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Тухель: «Не могу обещать, что Неймар сыграет с „Боруссией“»

сегодня, 06:56
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен18.02.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может пропустить субботнюю игру Лиги 1 против «Амьена» и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии», который состоится в следующий вторник. Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Неймар сыграет против дортмундской «Боруссии».

Мы обсудим это и примем решение в пятницу. Мы не можем рисковать его здоровьем.

Также очевидно, что мы не собираемся рисковать в матче с «Амьеном». На поле будет сильный состав, но если у нас возникнут малейшие сомнения, мы не будем рисковать.

Вчера появилась новость о том, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу намерен вернуть Неймара в каталонский клуб.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Neymar 10
сегодня в 18:41
так пусть играет и дальше за свой ювентус ! в Париже его не ждали и не ждут 🤙
Я про Неймара. Слава Б-гу 🙏, он не играет за "Юве"!
Neymar 10
Neymar 10 ответил sir_Alex
сегодня в 15:53
так пусть играет и дальше за свой ювентус ! в Париже его не ждали и не ждут 🤙
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:25
Вчера появилась новость о том, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу намерен вернуть Неймара в каталонский клуб.-если это так ,то это очень и очень приятно!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:09
Тяжело будет парижанам без петуха.
Doktor S
Doktor S
сегодня в 10:54
Здоровья Неймару, пацана нужно беречь!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:06
Опять этот "стиляга" заболел.
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