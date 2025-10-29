Top.Mail.Ru
 
 
 
«Страсбур» – «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:17
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Осер», который состоится 29 октября 2025 года.

«Страсбур»

«Страсбур» показывал отличные результаты, но в нескольких последних встречах выглядел значительно хуже. Команда опустилась на седьмое место с 16 баллами и уступает на один балл сразу двум соперникам. В домашней игре с «Осером» от хозяев ждут убедительной игры и возвращения к победам, которые помогут вернуться выше в турнирной таблице.

26 октября «Страсбур» проиграл на выезде «Лиону» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Ягеллонией» (1:1).

«Осер»

«Осер» проиграл много матчей за последнее время и на данный момент закономерно находится в зоне вылета. Команда располагается на 17 месте с семью баллами и на два пункта отстает от безопасных позиций в турнирной таблице. В игре на выезде со «Страсбуром» у гостей будет не так много шансов зацепиться за результат.

26 октября «Осер» на своем поле проиграл «Гавру» (0:1), а 19 числа команда сыграла вничью с «Ренном» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Страсбур» – 1.75
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Осер»- 4.6

Статистика

  • «Осер» выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Страсбур» выиграл пять поединков из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Коллектив играет на своем поле и обязан прерывать начавшуюся серию неудач. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.

 
