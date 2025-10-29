«Страсбур» – «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761733067

сегодня, 13:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Осер», который состоится 29 октября 2025 года.

«Страсбур»

«Страсбур» показывал отличные результаты, но в нескольких последних встречах выглядел значительно хуже. Команда опустилась на седьмое место с 16 баллами и уступает на один балл сразу двум соперникам. В домашней игре с «Осером» от хозяев ждут убедительной игры и возвращения к победам, которые помогут вернуться выше в турнирной таблице.

26 октября «Страсбур» проиграл на выезде «Лиону» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Ягеллонией» (1:1).

«Осер»

«Осер» проиграл много матчей за последнее время и на данный момент закономерно находится в зоне вылета. Команда располагается на 17 месте с семью баллами и на два пункта отстает от безопасных позиций в турнирной таблице. В игре на выезде со «Страсбуром» у гостей будет не так много шансов зацепиться за результат.

26 октября «Осер» на своем поле проиграл «Гавру» (0:1), а 19 числа команда сыграла вничью с «Ренном» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Страсбур» – 1.75

Ничья – 3.85

Победит «Осер»- 4.6

Статистика

«Осер» выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Страсбур» выиграл пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Коллектив играет на своем поле и обязан прерывать начавшуюся серию неудач. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.