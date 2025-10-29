«Страсбур» – «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Осер», который состоится 29 октября 2025 года.
«Страсбур»
«Страсбур» показывал отличные результаты, но в нескольких последних встречах выглядел значительно хуже. Команда опустилась на седьмое место с 16 баллами и уступает на один балл сразу двум соперникам. В домашней игре с «Осером» от хозяев ждут убедительной игры и возвращения к победам, которые помогут вернуться выше в турнирной таблице.
26 октября «Страсбур» проиграл на выезде «Лиону» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Ягеллонией» (1:1).
«Осер»
«Осер» проиграл много матчей за последнее время и на данный момент закономерно находится в зоне вылета. Команда располагается на 17 месте с семью баллами и на два пункта отстает от безопасных позиций в турнирной таблице. В игре на выезде со «Страсбуром» у гостей будет не так много шансов зацепиться за результат.
26 октября «Осер» на своем поле проиграл «Гавру» (0:1), а 19 числа команда сыграла вничью с «Ренном» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Страсбур» – 1.75
- Ничья – 3.85
- Победит «Осер»- 4.6
Статистика
- «Осер» выиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Страсбур» выиграл пять поединков из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Страсбура», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Коллектив играет на своем поле и обязан прерывать начавшуюся серию неудач. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.