«Тулуза» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761733857

сегодня, 13:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» – «Ренн», который состоится 29 октября 2025 года.

«Тулуза»

«Тулуза» является середняком турнирной таблицы Лиги 1 и находится на текущем девятом месте. Команда набрала 13 очков и опережает нынешнего соперника на два балла. В домашней игре с «Ренном», который уже второй год не играет так стабильно как ранее, от хозяев ждут победы, которая позволит оторваться от прямого конкурента уже на пять пунктов, что является относительно серьезным преимуществом.

25 октября «Тулуза» проиграла на выезде «Монако» (0:1), а 19 числа команда разгромила на своем поле «Мец» (4:0).

«Ренн»

«Ренн» часто играет вничью и давно не может выиграть, что отражается на турнирной таблице Лиги 1. Коллектив имеет в активе 11 баллов и на два пункта отстает от «Тулузы», с которой сыграет на выезде. В такой ситуации и ничья будет неплохим результатом, ведь не позволит оторваться от прямого конкурента и продолжать борьбу за более высокие позиции.

26 октября «Осер» на своем поле проиграл «Гавру» (0:1), а 19 числа команда сыграла вничью с «Ренном» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Тулуза» – 2.1

Ничья – 3.45

Победит «Ренн»- 3.45

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ренна» завершились ничейными результатами

«Тулуза» выиграла три из десяти домашних матчей на своем стадионе

«Ренн» проиграл четыре из пяти последних матчей «Тулузе»

Прогноз

Поставить на победу «Тулузы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.1. «Тулуза» играет на своем поле и наверняка сможет на своем поле одолеть нынешний «Ренн» и набрать три пункта.