ГлавнаяНовости

Париматч: «Ливерпуль» и ПСЖ пройдут в ¼ финала Лиги Чемпионов

сегодня, 17:55

18-19 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов – традиционно одной из самых захватывающих стадий турнира. Во вторник «Атлетико» примет действующего обладателя кубка «Ливерпуль», а «Боруссия» сыграет с ПСЖ. На следующий день «Аталанта» встретится с «Валенсией», а «Тоттенхэм» примет «Ред Булл Лейпциг». Аналитики букмекерской компании Parimatch предлагают широкие линии на каждый матч самого престижного клубного турнира Европы.

В частности, «Ливерпуль» видится букмекерам фаворитом в противостоянии с «Атлетико». Проход англичан в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.30, испанцев – 3.74. В паре «Боруссии» и ПСЖ предпочтения аналитиков на стороне команды Томаса Тухеля: шансы на проход французов составляют 1.33, команды Люсьена Фавра – 3.30.

В противостоянии «Тоттенхэма» и «Лейпцига» аналитики Parimatch считают немцев минимальными фаворитами. Вероятность первого в истории участия «РБ» в ¼ финала Лиги чемпионов составляет 1.80. Шансы на успех команды Жозе Моуриньо чуть ниже – 2.08. Аналогичный расклад в паре «Аталанта» - «Валенсия»: аналитики полагают, что у итальянцев больше шансов пройти в следующую стадию турнира.

Стоит отметить, что наибольшие шансы выиграть турнир, по оценкам Parimatch, имеют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сделать ставку на чемпионство этих команд можно с одинаковым коэффициентом 4.75.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аналитики букмекерской компании PARIMATCH: «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ
17 декабря 2019 Комментарии0
БК «Париматч»: «Баварию» возглавят Рангник или Тен Хаг
05 ноября 2019 Комментарии4
Клиент БК «Париматч» выиграл 500000 рублей на ставках на Лигу Чемпионов
29 октября 2019 Комментарии19
Андрей Тихонов стал амбассадором букмекерской компании Париматч
17 октября 2019 Комментарии2
Париматч: «Россия сегодня не выйдет досрочно на Евро-2020»
10 октября 2019 Комментарии2
Встаньте, чемпионы, встаньте в ряд!
06 сентября 2019Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 18:23
Газпром и Дюков: зенит дойдет до полу финала лиги чемпионов!
Федун: "Рассчитываем взять минимум один трофей в следующем году. В ФНЛ сейчас нет клубов, способных остановить "Спартак"!"
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 18:19
Газпром и Дюков: зенит дойдет до полу финала лиги чемпионов!
LOpp
LOpp
сегодня в 18:19
Атлетико-Ливерпуль 0:1
Боруссия-ПСЖ 2:2
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:11
Так и про Тоттенхэм говорили прошлом году..Сегодня дома Дортмунд точно не проиграет, да и Атлетико тоже не проиграет сегодня. ...а ответке может случится всё что угодно.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 18:06
Разумные коэффициенты.

"Дортмунд" Фавра не выглядит командой, способной дать бой. С аутсайдерами немецкими развлекаются, а, как будет серьезный вызов, пролетят, слишком много там слабых мест.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 18:05
В принципе все верно, правда для ПСЖ 1/8 - барьер обычно не берущийся.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Да ладно вам
сегодня в 18:02
Лейпциг по составу сильнее,думаю пройдут дальше,темная лошадка,как и Аякс могут вышвернуть юве из лч.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 18:01
Это ЛЧ, а не АПЛ, здесь вар и арбитры ливеру не помогут. Колбаса разучилась побеждать без их помощи, ставлю на Атлетико.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 18:00
Мне кажется, с Аталантой промахнутся. А Тоттенхэм как по мне, так на голову сильнее немцев.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:57
Так и есть,матрас и в гостях вынесим
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100