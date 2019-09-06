Встаньте, чемпионы, встаньте в ряд!

вчера, 12:30

«Соккер.ру» любопытно, кто станет чемпионом России, Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Что об этом думают магистры ставок? И какое мнение у внутренней чуйки?

Люди делятся на два типа: первые постоянно строят теории и гипотезы, пытаются заглянуть в будущее и что-то спрогнозировать, чтобы потом сверить свои ожидания с реальностью, вторые живут строго сегодняшним днем и почти в каждый момент времени уверены, что «выводы делать рано» и «забегать вперед не стоит». В этом есть что-то от суеверий древних предков и страхов не таких далеких родственников, которые из-за революций, войн, действий властей, высокого уровня преступности и сурового климата часто были настолько не уверены в завтрашнем дне, что предпочитали не думать о нем.

Это искусственно созданное «слепое пятно» прочно укоренилось в менталитете, в том числе из-за него мы не можем назвать себя прозорливой и пунктуальной нацией, проблемы с планированием и прогнозированием возникают как на бытовом уровне, так и на муниципальном. А все потому, что попытки предусмотреть ближайшие повороты своей собственной судьбы — это уже «загадывать наперед», что, как минимум, не приветствуется, как максимум — табуируется.

Конечно, с обновлением поколений ситуация смягчается, но вы наверняка или замечали за собой суеверный страх перед прогнозированием будущего, или возмущались, что окружающие не могут проделать элементарных манипуляций (врач, который принимает на час позже назначенного времени; не придерживающийся строго расписания общественный транспорт и так далее). Эта отповедь для тех, кто напишет или захочет написать в комментариях что-то о преждевременности гадания на чемпионство:

Пусть сначала пройдет хотя бы туров 10/половина сезона, а лучше всего дождаться мая, тогда все станет ясно.

Поймите одну простую истину: нет подходящего или неподходящего времени для прогнозов, другое дело, что их точность, конечно же, зависит от объема исходных данных. Но так всегда: прогноз погоды на выходные всегда точнее, чем на месяц вперед, хотя и он может подвести. При этом нет какого-то порога — до него нельзя ничего предсказывать, а после можно. Двигатель прогнозов — это заинтересованность в исходе, который однажды наступит в том или ином виде. А всем нам очень интересно, кто выиграет топ-5 чемпионатов и РПЛ в конце нынешнего сезона!

Англия

«Манчестер Сити» - 1.40

«Ливерпуль» - 3.35

«Тоттенхэм» - 41.00

«Арсенал» - 58.00

«Челси» - 92.00

«Манчестер Юнайтед» - 98.00

В «Большой английской шестерке» выделяется «Гигантская парочка». Было бы здорово и весело, если бы борьбу за корону АПЛ вели все шесть команд, однако реальных претендентов двое. На «Ман Сити» и «Ливерпуль» и год назад можно было поставить примерно по тем же коэффициентам, а вот конкуренты значительно отдалились, то есть совместный отрыв команд Клоппа и Гвардиолы вырос. Если перед сезоном 2018/19 третий и четвертый фавориты сезона были оценены коэффициентами 12.00 и 15.00, то теперь это 41.00 и 58.00. О цифрах напротив «Челси» и МЮ и говорить не приходится. Понятно, что чемпионом будет один из двух.

Прогноз «Соккер.ру»: «Ливерпуль» в прошлом сезоне показал, что способен не выдыхаться на длительной дистанции сезона, а после победы в Лиге чемпионов победа в АПЛ станет для Юргена Клоппа и его команды священной задачей, в то время как Гвардиола и «Сити», напротив, будут сосредоточены на «еврочашке». «Красные», верим!

Испания

«Барселона» - 1.65

«Реал» - 2.70

«Атлетико» - 7.25

«Барселона», «Реал» и «Атлетико» выигрывали Ла Лигу под руководством своих нынешних наставников, так что в Примере намечается большая битва чемпионов! «Барселона» забрала у «матрасников» Гризманна, но продолжает верить в Вальверде, чей запас идей как будто подходит к концу. «Реал» приобрел Азара и перестроился, но остались нерешенные задачки. «Атлетико» заменил Гризманна Жоау Фелишем и по-прежнему голоден до побед.

Прогноз «Соккер.ру»: есть мнение, что в нынешнем сезоне у «Атлетико» есть хороший шанс обойти грандов и выиграть чемпионат, как в 2014 году. Команда Симеоне выглядит наиболее цельно, да и уже на старте «матрасники» выиграли три матча и оторвались от своих конкурентов. Почему бы и нет?

Италия

«Ювентус» - 1.40

«Интер» - 5.50

«Наполи» - 5.75

«Ювентус» хочет выиграть десять титулов подряд, до юбилея осталось два Скудетто, но победную поступь «Старой Синьоры» может прервать тренер, который положил начало этой чемпионской серии. Еще одним соискателем считается «Наполи» с Карло Анчелотти, а вот «Милан» и «Рома» скорее должны разрывать оставшуюся путевку в Лигу чемпионов, чем зариться на святое.

Прогноз «Соккер.ру»: Антонио Конте уже однажды выиграл сходу Скудетто, когда восемь лет назад возглавил «Ювентус», теперь его задача — сместить «бьянконери» с трона. Новый тренер «Юве», в отличие от Конте, победы в чемпионате не одерживал, а травма Джорджо Кьеллини может оказаться роковой для «Старой Синьоры». А поставим-ка мы на «Интер»!

Германия

«Бавария» - 1.30

«Боруссия Д» - 4.05

«РБ Лейпциг» - 13.00

Какую фору в прошлом сезоне «Бавария» дала «Боруссии» и все равно пришла к финишу первой. Не думаю, что в этом сезоне мюнхенцы позволят себе нечто подобное, да и трансферы должны сделать «Баварию» еще сильнее. В Бундеслиге чемпионской интриги нет.

Прогноз «Соккер.ру»: «Бавария». Кто же еще?

Франция

ПСЖ — 1.09

«Лион» - 8.00

«Лилль» - 52.00

«Ренн» - 54.00

Скучно! Не знаю даже, что должно произойти, чтобы ПСЖ не выиграл Лигу 1. Разве что все переругаются между собой в пух и прах и перестанут замечать друг друга даже на поле.

Прогноз «Соккер.ру»: ПСЖ , если это кому-нибудь еще интересно.

Россия

«Зенит» - 1.55

«Краснодар» - 5.75

ЦСКА - 6.25

«Локомотив» - 9.00

«Спартак» - 9.75

«Ростов» - 35.00

Нет никаких сомнений в фаворитском статусе «Зенита», а вот дальше все спорно. ЦСКА выше «Локомотива»? У армейцев есть нерешенные кадровые проблемы и куча молодежи, все еще некрепко стоящей на ногах, а у «Локо» Сёмин и, возможно, лучшая полузащита в лиге (братья Миранчуки, Крыховяк, Жоау Мариу, Баринов). Пожалуй, железнодорожники даже вторые претенденты на титул, а «Краснодар» чуть подальше в свете травм трех ведущих игроков (Газинский, Классон, Кабелья). Перестроившемуся «Спартаку» вряд ли что-то светит, а для «Ростова» само нахождение в этой компании почетно.