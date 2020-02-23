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Бербатов: «„Ливерпуль“ очень силен»

сегодня, 11:00
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмЗавтра в 23:00 Не начался

Бывший болгарский футболист Димитар Бербатов прокомментировал предстоящий матч 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Вест Хэм»

С нетерпением жду возможности увидеть, как «Ливерпуль» отреагирует на поражение от «Атлетико» в ЛЧ.

Все, что мы видели от «Ливерпуля» до сих пор, говорит мне, что это будет очень простой матч для них. Но «Вест Хэм» может воспользоваться их осечкой. 

«Ливерпуль» очень силен, Клопп доказал, что знает, как управлять своей командой, поэтому он определенно поддержит своих ребят после поражения.

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Все комментарии
Hoyar
Hoyar
сегодня в 12:13
Что много манков про Ливерпуль болтают, лучше бы о своём клубе беспокоилось.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:01
Бербвтов - Зоркий сокол...
Ну наконец то ... заметил..
А мы тут сидим и гадаем как это слабый Ливерпуль ЛЧ выиграл и без поражений идёт в АПЛ......))
Gurben
Gurben
сегодня в 11:34
Это правда.
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 11:20
А не надо выходить на поле уже 79авшись.
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