Бербатов: «„Ливерпуль“ очень силен»

Бывший болгарский футболист прокомментировал предстоящий матч 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» - «Вест Хэм».

С нетерпением жду возможности увидеть, как «Ливерпуль» отреагирует на поражение от «Атлетико» в ЛЧ .

Все, что мы видели от «Ливерпуля» до сих пор, говорит мне, что это будет очень простой матч для них. Но «Вест Хэм» может воспользоваться их осечкой.

«Ливерпуль» очень силен, Клопп доказал, что знает, как управлять своей командой, поэтому он определенно поддержит своих ребят после поражения.