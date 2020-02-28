Матич: «Сульшер стал значительно лучше как тренер»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что наставник команды Оле-Гуннар Сульшер существенно прибавил как тренер с того времени, как возглавил «красных дьяволов». Напомним, что Сульшер тренирует манкунианцев с декабря 2018 года.
По сравнению с тем, что было год назад, он стал значительно лучше как тренер, поскольку теперь он знает всех игроков [в команде], он точно знает, что ему надо делать перед матчами. Думаю, для его работы опыт очень важен.
Отметим, что накануне МЮ оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы, победив «Брюгге».
Игрок оценивает деятельность тренера.
Игрок оценивает деятельность тренера.