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Матич: «Сульшер стал значительно лучше как тренер»

сегодня, 12:55

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что наставник команды Оле-Гуннар Сульшер существенно прибавил как тренер с того времени, как возглавил «красных дьяволов». Напомним, что Сульшер тренирует манкунианцев с декабря 2018 года.

По сравнению с тем, что было год назад, он стал значительно лучше как тренер, поскольку теперь он знает всех игроков [в команде], он точно знает, что ему надо делать перед матчами. Думаю, для его работы опыт очень важен.

Отметим, что накануне МЮ оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы, победив «Брюгге».

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