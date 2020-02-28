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Фабиньо: «В этом сезоне Хендерсон является одним из лучших в „Ливерпуле“»

сегодня, 12:44

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал, чем планирует помочь команде во время отсутствия капитана «красных» Джордана Хендерсона, получившего травму в недавнем матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

В этом сезоне Хендерсон является одним из лучших игроков команды, без сомнений. Его выступления были очень хороши, и его присутствие на поле не просто помогает нам в игре как таковой, дело также в его отношении. Он капитан. Теперь мне нужно попробовать помочь команде таким же типом лидерства. Конечно, у нас с Хендерсоном разные характеры, но, надеюсь, я смогу немного помочь команде в этом плане.

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