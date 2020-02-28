Манчини: «Различие между Италией и другими странами заключается в ресурсах»

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сегодня, 11:58

Наставник сборной Италии в разговоре с Esquire заявил, что хочет видеть возвращение Серии А к уровню футбола, который был в чемпионате Италии несколько десятилетий назад. Также тренер отметил, что итальянская лига уступает некоторым зарубежным чемпионатам по уровню доступных клубам ресурсов.

Серия А должна вернуться к уровню 80-х и 90-х, когда она представляла лучший в мире футбол. Сегодня различие между Италией и другими странами заключается в ресурсах, доступных клубам.

Отметим, что ранее в общении с прессой Манчини высказался о борьбе за скудетто в нынешнем сезоне.