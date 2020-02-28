Конте – о матче «Интера» без зрителей: «Это странная обстановка»

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сегодня, 09:58

Наставник «Интера» прокомментировал победу над «Лудогорцем» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Эта встреча прошла на «Сан-Сиро» без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

Это странная обстановка, она не упрощает задачу, поскольку всё похоже на тренировку. Нужно сказать, что мои игроки правильно подошли к делу, несмотря на то, что мы проигрывали по ходу встречи. Мы произвели некоторые изменения [в составе], дали другим футболистам игровое время, и теперь мы двигаемся дальше.

Обыграв «Лудогорец», миланцы вышли в следующий раунд турнира. Напомним, что в первом матче они победили со счетом 2:0.