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Конте – о матче «Интера» без зрителей: «Это странная обстановка»

сегодня, 09:58
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

Наставник «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лудогорцем» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Эта встреча прошла на «Сан-Сиро» без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии.

Это странная обстановка, она не упрощает задачу, поскольку всё похоже на тренировку. Нужно сказать, что мои игроки правильно подошли к делу, несмотря на то, что мы проигрывали по ходу встречи. Мы произвели некоторые изменения [в составе], дали другим футболистам игровое время, и теперь мы двигаемся дальше.

Обыграв «Лудогорец», миланцы вышли в следующий раунд турнира. Напомним, что в первом матче они победили со счетом 2:0.

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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 10:24
Forza Internazionale Milano !!! лишь удачи и успехов команде впереди!!!
drug01
drug01
сегодня в 10:14
С очередной победой !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:04
Вирус уничтожает всё на своём пути.
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