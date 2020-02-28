Артета: «Мы до сих пор находимся далеко от наших целей»

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сегодня, 10:08

Наставник «Арсенала» ответил на вопрос журналистов о том, насколько сложно будет «канонирам» попасть в первую четверку команд АПЛ по итогам сезона.

Это будет очень тяжело, поскольку, глядя на турнирную таблицу, можно сказать, что мы до сих пор находимся далеко от наших целей. Впрочем, мы были далеки от них на протяжении всего сезона, и нам нужно продолжать бороться.

Отметим, что «Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ (37 очков). От зоны Лиги чемпионов команду отделяют семь баллов.

Напомним, что накануне «канониры» уступили «Олимпиакосу» и вылетели из Лиги Европы.