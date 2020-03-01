Моуриньо: «Мы не заслужили поражение»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона».

Я думаю, что результат несправедлив. Мои игроки не заслужили поражение, но результат таков, какой он есть. «Вулверхэмптон» здорово играет на контратаках, мы должны уметь справляться с такими командами.