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Моуриньо: «Мы не заслужили поражение»

01 марта 2020, 20:33
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона».

Я думаю, что результат несправедлив. Мои игроки не заслужили поражение, но результат таков, какой он есть. «Вулверхэмптон» здорово играет на контратаках, мы должны уметь справляться с такими командами.

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Дон Диего
Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
02 марта в 17:17
Ну пусть физрук сульшер возглавит ювентус. Ахаха.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
02 марта в 10:40
Да уж куда там.
112910415
112910415
02 марта в 05:26
почему-то всегда бывает именно так ..
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 22:36
Жозе уже устал оправдываться
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
01 марта в 21:20
Аха-ха), жалкий нытик, запятнавший себя в кабинетном интере.
Как же повезло МЮ, что избавились от этого непорядочного тренера.
azkan
azkan
01 марта в 20:43
Ну понеслось... Жозе с высока говорит. Что значит с "такими командами"?!
Не удивлюсь если волки финишируют выше кур.
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