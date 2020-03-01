Моуриньо: «Мы не заслужили поражение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона».
Я думаю, что результат несправедлив. Мои игроки не заслужили поражение, но результат таков, какой он есть. «Вулверхэмптон» здорово играет на контратаках, мы должны уметь справляться с такими командами.
Как же повезло МЮ, что избавились от этого непорядочного тренера.
Как же повезло МЮ, что избавились от этого непорядочного тренера.
Не удивлюсь если волки финишируют выше кур.
Не удивлюсь если волки финишируют выше кур.