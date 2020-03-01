Игало: «Готов проливать кровь за МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что хочет использовать свой шанс играть за этот клуб:

Работаю ради этого. Это моя мечта с детства. Теперь все в моих руках. Готов пролить свою кровь ради этого. Продолжу усердно работать и на тренировках, и после занятий. Я полностью буду выкладываться на поле, когда меня будут выпускать.

В МЮ у меня прекрасные партнеры. Атмосфера в раздевалке великолепная. К тому же у нас хороший состав. Марсьяль постоянно забивает. Бруну Фернандеш показывает хорошую игру. Также неплох Джеймс. Вся команда усердно работает.

Необходимо продолжать побеждать и биться в каждом матче, чтобы достичь своих целей.