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Игало: «Готов проливать кровь за МЮ»

01 марта 2020, 17:21

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало заявил, что хочет использовать свой шанс играть за этот клуб:

Работаю ради этого. Это моя мечта с детства. Теперь все в моих руках. Готов пролить свою кровь ради этого. Продолжу усердно работать и на тренировках, и после занятий. Я полностью буду выкладываться на поле, когда меня будут выпускать.

В МЮ у меня прекрасные партнеры. Атмосфера в раздевалке великолепная. К тому же у нас хороший состав. Марсьяль постоянно забивает. Бруну Фернандеш показывает хорошую игру. Также неплох Джеймс. Вся команда усердно работает.

Необходимо продолжать побеждать и биться в каждом матче, чтобы достичь своих целей.

Ранее Игало поделился мнением о первом голе в составе «красных дьяволов».

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Все комментарии
Columb
Columb
02 марта в 00:38
Удачи!
Footbolista
Footbolista
01 марта в 17:29, ред.
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