Сульшер: «Марсьяль мог сыграть с „Брюгге“, но решили перестраховаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о состоянии форварда , который не сыграл в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге»:

Он в полном порядке. С ним нет никаких проблем. Мы просто приняли меры предосторожности во встрече с «Брюгге». Может быть, Марсьяль был готов сыграть в этом матче, но мы не стали рисковать. Были уверены, что Игало сможет себя проявить.