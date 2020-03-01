ГлавнаяНовости

Сульшер: «Марсьяль мог сыграть с „Брюгге“, но решили перестраховаться»

01 марта 2020, 17:02
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о состоянии форварда Антони Марсьяля, который не сыграл в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге»:

Он в полном порядке. С ним нет никаких проблем. Мы просто приняли меры предосторожности во встрече с «Брюгге». Может быть, Марсьяль был готов сыграть в этом матче, но мы не стали рисковать. Были уверены, что Игало сможет себя проявить.

Напомним, что на игру 28-го тура АПЛ против «Эвертона» Марсьяль попал в стартовый состав.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»
Сегодня, 04:50 Комментарии0
Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»
Сегодня, 04:23 Комментарии1
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии3
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100