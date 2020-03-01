Сульшер: «Марсьяль мог сыграть с „Брюгге“, но решили перестраховаться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о состоянии форварда Антони Марсьяля, который не сыграл в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге»:
Он в полном порядке. С ним нет никаких проблем. Мы просто приняли меры предосторожности во встрече с «Брюгге». Может быть, Марсьяль был готов сыграть в этом матче, но мы не стали рисковать. Были уверены, что Игало сможет себя проявить.
Напомним, что на игру 28-го тура АПЛ против «Эвертона» Марсьяль попал в стартовый состав.