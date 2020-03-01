Артета: «„Арсенал“ внимательно следит за ситуацией с коронавирусом»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о ситуации с коронавирусом:

Мы не беспокоимся. Однако наши семьи обеспокоены. К тому же у нас много иностранных футболистов.

Ежедневно контактируем с представителями власти. Мы выполняем все указания клубного врача. Пока не знаем, насколько сильно распространится коронавирус по всему миру. Видим, что в некоторых странах приняли исключительные меры ради безопасности.