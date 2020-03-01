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Артета: «„Арсенал“ внимательно следит за ситуацией с коронавирусом»

01 марта 2020, 18:01

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о ситуации с коронавирусом:

Мы не беспокоимся. Однако наши семьи обеспокоены. К тому же у нас много иностранных футболистов.

Ежедневно контактируем с представителями власти. Мы выполняем все указания клубного врача. Пока не знаем, насколько сильно распространится коронавирус по всему миру. Видим, что в некоторых странах приняли исключительные меры ради безопасности.

Ранее футболистам «Саутгемптона» запретили давать автографы из-за распространения коронавируса.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
01 марта в 19:11
Занимался-бы больше футболом в своём клубе, а за этим пусть следят те, кому надо по статусу, а то будет больше паники.
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