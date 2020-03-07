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Ван-Биссака: «Сейчас МЮ находится в лучшем положении, чем в начале сезона»

вчера, 14:51

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака поделился мнением о последних результатах своей команды.

Я думаю, что сейчас мы находимся в лучшем положении, чем когда я только присоединился к команде. Мы не очень хорошо начали сезон, не так, как ожидалось от клуба, поэтому я думаю, что сейчас мы движемся в правильном направлении. Меня очень волнует будущее. Я думаю, мы приближаемся к нашей цели.

Я пришел в этот клуб, чтобы выиграть трофеи, и я знаю, что эта команда способна их выиграть. Мы движемся в правильном направлении, и это то, к чему мы стремимся.

Также недавно Аарон признался, что доволен своей игровой формой, которую он набрал в последнее время. 

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Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 15:17
Ну форма у него и правда приличная
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