Ван-Биссака: «Сейчас МЮ находится в лучшем положении, чем в начале сезона»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о последних результатах своей команды.

Я думаю, что сейчас мы находимся в лучшем положении, чем когда я только присоединился к команде. Мы не очень хорошо начали сезон, не так, как ожидалось от клуба, поэтому я думаю, что сейчас мы движемся в правильном направлении. Меня очень волнует будущее. Я думаю, мы приближаемся к нашей цели.



Я пришел в этот клуб, чтобы выиграть трофеи, и я знаю, что эта команда способна их выиграть. Мы движемся в правильном направлении, и это то, к чему мы стремимся.