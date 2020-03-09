Сульшер: «МЮ не хватает опыта и 2-3 футболистов для борьбы за чемпионство»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о прогрессе «красных дьяволов»:
Чувствуем, что постоянно прибавляем. Также понимаем, что нам не хватает 2-3 игроков и немного опыта, чтобы бороться за чемпионство. Знаем это. Думаем, как набрать больше очков, чтобы подняться в таблице. «Челси» и «Лестер» до сих пор намного впереди.
Однако мы на правильном пути. Мы прогрессируем и хотим догнать другие клубы, чтобы показать, что мы «Манчестер Юнайтед». Из последних 10 матчей мы не пропускали в восьми встречах. Гол с «Эвертоном» произошел из-за ошибки Де Хеа, с «Брюгге» мяч следовало бы отменить после просмотра ВАР. У нас есть фундамент.
В последней встрече МЮ обыграл в дерби «Ман Сити».
сегодня тот же сценарий победа над МС, разгромлен великий Брюгге в ЛЕ, а на самом деле второй еврокубок теперь стал истинным уровнем для сегодняшнего МЮ, как и места в таблице ниже 4.
Сульшеру нужно открыть глаза побыстрее и посмотреть на разрыв очков в таблице между МЮ и первым местом на котором расположились индюки, А после говорить о титуле, а то теперь МЮ смешен, как Ливерпуль в свое время, кричайшие 30 лет о грядущем титуле, а также по прежнему ниже МС и большой шанс пролететь мимо ЛЧ и в этот раз.
сегодня тот же сценарий победа над МС, разгромлен великий Брюгге в ЛЕ, а на самом деле второй еврокубок теперь стал истинным уровнем для сегодняшнего МЮ, как и места в таблице ниже 4.
Сульшеру нужно открыть глаза побыстрее и посмотреть на разрыв очков в таблице между МЮ и первым местом на котором расположились индюки, А после говорить о титуле, а то теперь МЮ смешен, как Ливерпуль в свое время, кричайшие 30 лет о грядущем титуле, а также по прежнему ниже МС и большой шанс пролететь мимо ЛЧ и в этот раз.