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Сульшер: «МЮ не хватает опыта и 2-3 футболистов для борьбы за чемпионство»

сегодня, 10:21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о прогрессе «красных дьяволов»:

Чувствуем, что постоянно прибавляем. Также понимаем, что нам не хватает 2-3 игроков и немного опыта, чтобы бороться за чемпионство. Знаем это. Думаем, как набрать больше очков, чтобы подняться в таблице. «Челси» и «Лестер» до сих пор намного впереди.

Однако мы на правильном пути. Мы прогрессируем и хотим догнать другие клубы, чтобы показать, что мы «Манчестер Юнайтед». Из последних 10 матчей мы не пропускали в восьми встречах. Гол с «Эвертоном» произошел из-за ошибки Де Хеа, с «Брюгге» мяч следовало бы отменить после просмотра ВАР. У нас есть фундамент.

В последней встрече МЮ обыграл в дерби «Ман Сити».

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ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 13:14
не хватает 2-3 миллиардов на трансферы
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 12:15
Ну так бери коко мамая и педю смолова отптом, они опытные
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:11
Согласен с норвежцем
DXTK
DXTK
сегодня в 11:36
помниться в прошлом году после победы над ПСЖ в ЛЧ тоже говорили о борьбе за титул, МЮ вернулся, о гениальности Сульшера, о классной серии матчей без поражений, а на деле мы видели полное днище.

сегодня тот же сценарий победа над МС, разгромлен великий Брюгге в ЛЕ, а на самом деле второй еврокубок теперь стал истинным уровнем для сегодняшнего МЮ, как и места в таблице ниже 4.

Сульшеру нужно открыть глаза побыстрее и посмотреть на разрыв очков в таблице между МЮ и первым местом на котором расположились индюки, А после говорить о титуле, а то теперь МЮ смешен, как Ливерпуль в свое время, кричайшие 30 лет о грядущем титуле, а также по прежнему ниже МС и большой шанс пролететь мимо ЛЧ и в этот раз.
LMI
LMI
сегодня в 11:20
Стоит только победить хромой МС и все - мы в шаге от чемпионства АПЛ, ЛЧ бойся - завтра мы тебя рвать будем. Ну и т.д.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:16
Так же может сказать любой тренер)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:02
Выдыхай, ваш бей беги не исправить, хотя Марсьяля давно пора во францию
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:26
Понесло норвежца!
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