Сульшер: «МЮ не хватает опыта и 2-3 футболистов для борьбы за чемпионство»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о прогрессе «красных дьяволов»:

Чувствуем, что постоянно прибавляем. Также понимаем, что нам не хватает 2-3 игроков и немного опыта, чтобы бороться за чемпионство. Знаем это. Думаем, как набрать больше очков, чтобы подняться в таблице. «Челси» и «Лестер» до сих пор намного впереди.

Однако мы на правильном пути. Мы прогрессируем и хотим догнать другие клубы, чтобы показать, что мы «Манчестер Юнайтед». Из последних 10 матчей мы не пропускали в восьми встречах. Гол с «Эвертоном» произошел из-за ошибки Де Хеа, с «Брюгге» мяч следовало бы отменить после просмотра ВАР. У нас есть фундамент.