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«Манчестер Сити» чемпионат закончил

вчера, 01:30

Гвардиола переживает свой худший сезон. И самую едкую соль на раны «Манчестер Сити» высыпают соседи по городу. «Соккер.ру» — о дерби Манчестера.

Разговоры о кризисе в «Манчестер Сити» и о том, что не все ладно в царстве Хосепа Гвардиолы, уже являются общим местом. Как-то само собой разумеющееся в нынешнем сезоне. «Горожане» уже не являются главными поставщиками рекордов и позитивных новостных поводов. Они стали «обычным» топом, который переживает смешанные времена. Для Гвардиолы этот статус непривычен, мягко говоря. Этот тренер привык быть на вершине или сражаться за место на ней. Но нынешний сезон выбивает почву из-под его ног и из-под ног его футболистов.

Главной проблемой для таких команд, как «Сити», является мотивация, ее поиск. Когда ты выиграл все, тяжело снова себя настраивать на победу во всех турнирах. И это даже при тех условиях, когда у тебя есть шансы взять эти самые турниры. А если ты тут осекся, там осекся, при этом есть какой-то феноменальный конкурент, который ускакал далеко, то мотивацию отыскать просто нереально. Вот и проваливается «Сити» в эту яму, которая касается только чемпионата Англии, где шансов побороться с «Ливерпулем» за титул уже нет.

Это дополнительный фактор, который не дает настраиваться на чемпионат. Еще одним фактором является возросшая ценность Лиги чемпионов. Тут надо сказать спасибо УЕФА, который сделал так, что для «Манчестер Сити» нынешний розыгрыш, возможно, последний на ближайшие годы. И тем самым УЕФА сработал как более эффективный мотиватор, чем любые премии и увещевания тренеров с руководством. Сейчас или никогда.

Тут уже не до чемпионата. Да и еще один момент можно упомянуть. Это отношение к «Манчестер Юнайтед». Будем честны, МЮ сейчас не представляет такого уж вредного раздражителя из себя, как это было раньше. Несколько лет назад уже говорилось о том, что команды перестали воспринимать матчи с МЮ как нечто особенное, как вызов. Не хочется сравнивать его с «Миланом», да и понятно, что дерби Манчестера в любом случае событие особенное, но оно было бы более ценным для того же «Манчестер Сити», если бы он в МЮ видел настолько важного конкурента, чтобы перестраивать свою мотивацию и мысли.

А вот «Сити» для «Юнайтед» по-прежнему остается таким конкурентом. И в этом перекосе мотиваций во многом кроется секрет достижения, которого давным-давно не было – «Юнайтед» дважды в сезоне в чемпионате обыграл «Сити». Страшно представить, но в предыдущий раз это случилось в сезоне-2009/10, когда команда Алекса Фергюсона обыграла «Сити» со счетом 4:3 и 1:0 в двух кругах. Сейчас это 2:0 и 2:1.

Так что уже этим Оле-Гуннар Сульшер вошел в историю. Но обидно должно быть, что уже сам такой факт воспринимается как большой подвиг для МЮ – где-то команда свернула не туда, раз успехи «Сити» воспринимаются как более логичные, чем такие локальные достижения «Юнайтед». МЮ сыграл хорошо, вдохновенно, нанес 12 ударов по воротам соперника против семи у «Сити», причем в створ пришлись шесть против четырех. И пусть в других традиционных компонентах «горожане» превосходили по полной.

Например, владели мячом более 72 процентов времени – такого и «Барселона» в лучшие времена против аутсайдеров не показывала. И точность передач у «Сити» была на уровне 89 процентов против 74 процентов у «Юнайтед». Дело в другом. Именно в настрое. «Горожане» вышли играть очередной матч, который в их понимании ничего особенного не решает, именно на подсознательно-мотивационном уровне, они играли на автомате, размышляя об ответной игре с «Реалом» скорее – вот там мы увидим по-настоящему азартный и боевой «Сити», голодный и злой.

А тут злым был только «Юнайтед», который вышел биться насмерть с соперником, смотрящим на него чуть свысока и не очень желающим напрягаться. Свое мастерство в неких аспектах «горожане» показали – там, где автоматизм позволяет, но творческой составляющей не хватало. А вот азарт МЮ как раз помогал ему быть острее и осмысленнее. МЮ видел цель и врага, а «Сити» видел необходимость дежурно отгонять еще 90 минут в чемпионате, где есть только одна задача – чемпионство, а если она нерешаема, то и нечего делать. Это, безусловно, утрированно.

Но в голове каждого такая мысль сидит. Даже у Гвардиолы, который славится своей способностью мотивировать и сдирать три шкуры даже с чемпионов. Тут и он бессилен. Поэтому для него поражение стало рекордным – семь раз за один чемпионат еще ни одна его команда не проигрывала. Игроки будут говорить сейчас что угодно, и тренер тоже, и болельщики. Но подспудно все ощущают, что это ничего не значит. Этот фактор отсутствия концентрации тяжелее всего сказывается, кстати, на вратарях, которым нужно быть начеку всегда.

И именно две ошибки Эдерсона, который действует в общем-то великолепно, привели к двум голам МЮ. Вот еще один фактор отсутствия настроя и мотивации. Было бы примитивно все сводить только к этому, было бы примитивно не учитывать работу Сульшера и его ребят, Марсьяля и МакТоминэя, было бы примитивно списывать все только на недонастрой и плохое настроение «Сити». Но когда речь идет о матчах такого принципиального статуса, каждая мелочь выпячивается еще сильнее. И червь, засевший в головах всех в «Манчестер Сити», продолжает свою работу. Будь на кону что-то существеннее, мы бы увидели совсем другой взгляд в глазах «горожан», совсем другую скорость и мысль. Это сто процентов.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 21:28
Кол сразу после бреда "УЕФА, который сделал так, что для «Манчестер Сити» нынешний розыгрыш, возможно, последний на ближайшие годы.". Уефа СДЕЛАЛ ТАК. То есть УЕФА виноват в том, что голубой мешок внаглую нарушает правила финансового фэйр-плей, скупая всё и вся? Надо наверно было их арабам за это церемонию награждения прилюдно устроить? Мол молодцы какие, скупайте дальше 16летних в обход законодательства и набирайте тучи кредитов, заливая миллиарды в состав своего мешка. УЕФА, видите ли, ВИНОВАТ, ай какие нехорошие, хотя бы один грёбаный раз попытались дать по рукам охреневшему вконец мешку.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 11:03
сотрудничество МС и Пепки тоже на 99,9% закончено. Выплывет или в Турине или в Париже
Сп62
Сп62
вчера в 11:00
Тем же можно объяснить и последние сбои Ливера. Всё уже ясно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:57
МЮ ужасен, особенно в атаке и видно что Сульшер ничего не решает.Никакой командной игры, дворовый футбол.
Игру решил Эдерсон
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:40
Уже давно закончил. Нужно бросить все силы на ЛЧ, чтобы пройти максимально далеко.
Bastardo
Bastardo
вчера в 10:00
Нытьём отдаёт. Идут вторыми, отрыв от третьего места 7 очков, В ЛЧ отличные шансы пройти Реал. Этот сезон далеко не закончен. Такими темпами можно начинать плакать за Ливерпуль, что у них скоро будет синдром второго сезона.
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:52
На будущий год в ЛЧ попадут, а на большее уже не претендуют.
112910415
112910415
вчера в 04:37
этот коллектив очевидно выродился
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