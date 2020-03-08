Силва: «Мы встретимся с „Арсеналом“ в большой игре, хотим взять три очка»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после поражения «горожан» в матче 29-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команде необходимо должным образом отреагировать на эту неудачу.
Нам нужно отреагировать. После поражения нам всегда нужна реакция. Очевидно, всегда лучше, когда ты побеждаешь. Мы встретимся с «Арсеналом» в большой игре дома при наших болельщиках, мы хотим взять три очка.
Отметим, что в среду «Ман Сити» проведет перенесенный матч с «Арсеналом» в рамках 28-го тура АПЛ.