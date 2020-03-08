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Силва: «Мы встретимся с „Арсеналом“ в большой игре, хотим взять три очка»

вчера, 23:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после поражения «горожан» в матче 29-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» заявил, что его команде необходимо должным образом отреагировать на эту неудачу.

Нам нужно отреагировать. После поражения нам всегда нужна реакция. Очевидно, всегда лучше, когда ты побеждаешь. Мы встретимся с «Арсеналом» в большой игре дома при наших болельщиках, мы хотим взять три очка.

Отметим, что в среду «Ман Сити» проведет перенесенный матч с «Арсеналом» в рамках 28-го тура АПЛ.  

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:54
Сити будет разярен.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
Удачи канонирам!
vastudio
vastudio
сегодня в 01:38
Зачем им те 3 очка)))
beefs
beefs
сегодня в 00:19
хотеть не вредно, играть нужно лучше...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:38
Сульшер впервые обыграл Пепа в "Театре Мечты"!!!
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