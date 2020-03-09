Каземиро: «Это поражение может сыграть решающую роль в чемпионате»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Бетиса» в 27-м туре Примеры.

Чтобы победить в чемпионате, нам нужно хорошо играть в каждом матче, но сегодня мы играли плохо. Если соперник оказался лучше, то мы должны поздравить его и продолжать работать над собой. Мы не смогли показать тот уровень игры, который был в матче с «Барселоной». Это поражение может сыграть решающую роль в чемпионате.