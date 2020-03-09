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Каземиро: «Это поражение может сыграть решающую роль в чемпионате»

сегодня, 08:13
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Бетиса» в 27-м туре Примеры.

Чтобы победить в чемпионате, нам нужно хорошо играть в каждом матче, но сегодня мы играли плохо. Если соперник оказался лучше, то мы должны поздравить его и продолжать работать над собой. Мы не смогли показать тот уровень игры, который был в матче с «Барселоной». Это поражение может сыграть решающую роль в чемпионате.

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dok66
dok66
сегодня в 13:38
Вышли на полном расслабоне , думали одной левой , ан нет . С такой игрой какое чемпионство ?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 11:43
все верно говорит....
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 10:56
Так и есть. Все складывается из мелких деталей
Брулин
Брулин
сегодня в 10:39
Да ладно,судьи вам очков 5-6 лишних до конца сезона подарят и будете вы "чемпионами".
Red blu
Red blu
сегодня в 09:41
Сами виноваты...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:18
Побеждать в классико, чтобы потом продуть с Бетисом, офонареть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:17
Вот в матчах с такими командами и выявляются чемпионы...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:08
Барса сейчас никакая, она ещё будет терять очки
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 08:58
Слабейшая Барса этого века на первом месте а они тут продолжают возвеличивать Реал.
Если Барса на первом тайме забила бы два гола,тогда Реал проиграл бы 3 0 или 4 0,им повезло,что Барса упустил шансы в первом тайме.
beefs
beefs
сегодня в 08:43
будущее покажет, не сдаваться...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:27
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:18
    нет, решающую роль сыграют дальнейшие поражения
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:17
    вы были никакие!! против команды которая ни на что не претендует!!! сами отдаёте чемпионство!! расслабились!!!!! теперь рвите и надейтесь!!!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:16
    Может... Сами Барсе 1 место отдали.
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