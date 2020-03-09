ГлавнаяНовости

Божович: «Судейство? Тренерам запрещено обсуждать работу арбитров»

сегодня, 12:20
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович прокомментировал победу над казанским «Рубином».

Выиграли, и это очень важно. Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров. Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч. Мы лучше играли, когда были в равных составах, чем когда играли в большинстве. Во втором тайме у нас сначала было много хороших моментов, мы не забивали, после этого было удаление Зиньковского. Мы бросили играть, контролировать матч. «Рубин» начал поджимать нас к своим воротам и мы не без тревоги провели последние 15 минут. Слава богу, удача была на нашей стороне, мы выстояли, выиграли. Самое важное для нас сегодня было забрать три очка.

Могу ли дать оценку работы арбитра? Вы же знаете, что тренерам запрещено обсуждать работу судьи, не могу по этому поводу ничего сказать.

Не было ли мысли поменять Антона Зиньковского ещё до удаления? Были, к сожалению. Это моя ошибка.

Удивил ли меня чем-то казанский «Рубин»? У команды очень много новичков, они гораздо лучше играли с «Тамбовом», чем сегодня, но какое-то время нужно, чтобы привыкнуть. Это совсем другая команда, чем та, которая играла с нами в Самаре. Надо время, нужно терпение.

Можно ли сказать, что Фролов теперь первый номер в «Крыльях»? Ну да, так можно сказать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эдер: «Посвятил гол беременной жене»
Сегодня, 13:41 Комментарии1
Ненахов: «Игроки „Ахмата“ стараются не смотреть в таблицу»
Сегодня, 11:10 Комментарии5
Защитник «Ахмата»: «Проиграли. С кем не бывает?»
Сегодня, 11:01 Комментарии3
Магкеев: «Сёмин не заходил в раздевалку после матча»
Сегодня, 10:58 Комментарии3
Пустовойтова: «Для меня было честью работать на игре РПЛ»
Сегодня, 10:10 Комментарии0
Игорь Федотов: «Судья не назначил пенальти в ворота „Ахмата“»
Сегодня, 09:48 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:28
Ну почему же, хвалить то можно.
max74
max74
сегодня в 12:56, ред.
Ага, демократия для демократов
Аpбитр
Аpбитр ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 12:38
Как создать свою лигу прогнозов? (и куда обращаться не с жалобами на чужое поведение или ошибки)) ?)
Добрый день.
https://www.soccer.ru/node/add/kp-liga
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100