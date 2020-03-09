Булатов: «После побед у „Спартака“ хорошее настроение»

Бывший полузащитник «Спартака» рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара» в рамках 21-го тура РПЛ .

После побед у «Спартака» хорошее настроение. Это дает уверенности. «Краснодар» борется за Лигу чемпионов. Будет боевая игра. «Краснодар» от своего стиля не отойдет. Что сильнее будет? Креатив «Краснодара» или организация «Спартака»? Сложно предугадать, кто будет сильнее сегодня.