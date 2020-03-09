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Булатов: «После побед у „Спартака“ хорошее настроение»

сегодня, 10:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар16:30 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара» в рамках 21-го тура РПЛ.

После побед у «Спартака» хорошее настроение. Это дает уверенности. «Краснодар» борется за Лигу чемпионов. Будет боевая игра. «Краснодар» от своего стиля не отойдет. Что сильнее будет? Креатив «Краснодара» или организация «Спартака»? Сложно предугадать, кто будет сильнее сегодня.

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Stiv28
Stiv28
сегодня в 11:31
Вся страна за Краснодар, однозначно!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 11:05, ред.
Эти "гаранты" в матче с конями пытались "убить" Спартак...если ты не заметил...
Это они "для порядку"...кривлялись-пытались...исход то мы знаем...))

Но коль ни увольнение Гинером Егорова ни назначение Кашшаи ни ряд других причин не могут ничего изменить - остаётся улыбаться и наивно верить в непредвзятость...))

Удачи Вам сегодня...в нелёгком деле...."тормознуть" Краснодар...чтоб Лидер,Флагман и Гегемон увеличил отрыв от преследователей и стал ещё более недосягаем....))
Gruznoff
Gruznoff
сегодня в 10:58
Спартак кидает из крайности в крайность, то с девятого места на десятое, то наоборот.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:54
Эти "гаранты" в матче с конями пытались "убить" Спартак...если ты не заметил...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 10:53
Как то странно...не любишь когда зенит обсуждают по поводу судейства, а сам с этой темы не сходишь)...
Не оскорбляй Лапочкина...
Какой он тебе "судья"....
Он гарант...)))
Donner
Donner
сегодня в 10:47
Сегодня настроение будет испорчено.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:47
Как то странно...не любишь когда зенит обсуждают по поводу судейства, а сам с этой темы не сходишь)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:38
Победы "окрыляют"...
А один в ожидании матча прям парит над "Открытие Ареной".......
:large
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