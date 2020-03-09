Булатов: «После побед у „Спартака“ хорошее настроение»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассуждает о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара» в рамках 21-го тура РПЛ.
После побед у «Спартака» хорошее настроение. Это дает уверенности. «Краснодар» борется за Лигу чемпионов. Будет боевая игра. «Краснодар» от своего стиля не отойдет. Что сильнее будет? Креатив «Краснодара» или организация «Спартака»? Сложно предугадать, кто будет сильнее сегодня.
Но коль ни увольнение Гинером Егорова ни назначение Кашшаи ни ряд других причин не могут ничего изменить - остаётся улыбаться и наивно верить в непредвзятость...))
Удачи Вам сегодня...в нелёгком деле...."тормознуть" Краснодар...чтоб Лидер,Флагман и Гегемон увеличил отрыв от преследователей и стал ещё более недосягаем....))
Но коль ни увольнение Гинером Егорова ни назначение Кашшаи ни ряд других причин не могут ничего изменить - остаётся улыбаться и наивно верить в непредвзятость...))
Удачи Вам сегодня...в нелёгком деле...."тормознуть" Краснодар...чтоб Лидер,Флагман и Гегемон увеличил отрыв от преследователей и стал ещё более недосягаем....))
Какой он тебе "судья"....
Он гарант...)))
Какой он тебе "судья"....
Он гарант...)))
А один в ожидании матча прям парит над "Открытие Ареной".......
:large
А один в ожидании матча прям парит над "Открытие Ареной".......
:large