Магкеев: «Сёмин не заходил в раздевалку после матча»

Защитник «Локомотива» прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ .

Игра вышла тяжелая. Было много эмоций, мы владели инициативой, но в конце допустили ошибку и судья назначил пенальти. Слава богу, что Гильерме нас выручил и теперь в нашей копилке есть три очка.

Мы много работали на сборах, поэтому никаких проблем с моим физическим состоянием нет.

Юрий Палыч дал нам установку. Его ассистенты и так все знают и все донесли до нас. Поэтому мы на поле выполняли все, что хотел главный тренер. Сёмин не заходил в раздевалку после матча.

Шалимов сказал, что ничья была бы более справедливым итогом этого матча? У нас свое мнение на этот счет. Нам надо зарабатывать очки и двигаться вперед. Я понимаю, что у Игоря Шалимова есть свое мнение, но мы всегда играем только на победу.