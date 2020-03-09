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Магкеев: «Сёмин не заходил в раздевалку после матча»

сегодня, 10:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ.

Игра вышла тяжелая. Было много эмоций, мы владели инициативой, но в конце допустили ошибку и судья назначил пенальти. Слава богу, что Гильерме нас выручил и теперь в нашей копилке есть три очка.

Мы много работали на сборах, поэтому никаких проблем с моим физическим состоянием нет.

Юрий Палыч дал нам установку. Его ассистенты и так все знают и все донесли до нас. Поэтому мы на поле выполняли все, что хотел главный тренер. Сёмин не заходил в раздевалку после матча.

Шалимов сказал, что ничья была бы более справедливым итогом этого матча? У нас свое мнение на этот счет. Нам надо зарабатывать очки и двигаться вперед. Я понимаю, что у Игоря Шалимова есть свое мнение, но мы всегда играем только на победу.

 

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил itujan
сегодня в 15:41
Стыдно было за такую победу.
Матч, как понимаю, вы не смотрели. Там судья душил Локомотив как мог. Так что стыд только на совести Левникова, неназначившего 100%ный пенальти в ворота Ахмата. И на совести Визеу, незабившего пенальти в ворота Гильерме
anfield1984
anfield1984
сегодня в 11:27
Магкеев - сын Макеева и МакГиди
itujan
itujan
сегодня в 11:15
Стыдно было за такую победу.
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