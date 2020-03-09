Игорь Федотов: «Судья не назначил пенальти в ворота „Ахмата“»

Эксперт по судейству Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитра Кирилла Левникова во встрече 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом»:
Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это стопроцентная игра рукой в штрафной.
Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ. Я понимаю, что Кашшаи хочет все начать с чистого листа, использовать всех, кто есть в списке. Но почему тогда Галимова отправляют в ФНЛ? Он же в списках РПЛ.
А Москалев не судил с первого тура и до перерыва – он не готов, он просто испуган и не понимает, что делать. Ему надо обтесаться. А исходит все это от Калошина, он настоящий серый кардинал.
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Один неосторожный комментарий судейства игры Зенита и ты уже не футбольный судья, а эксперт по судейству...
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Один неосторожный комментарий судейства игры Зенита и ты уже не футбольный судья, а эксперт по судейству...