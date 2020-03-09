ГлавнаяНовости

Игорь Федотов: «Судья не назначил пенальти в ворота „Ахмата“»

сегодня, 09:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Эксперт по судейству Игорь Федотов поделился мнением о работе арбитра Кирилла Левникова во встрече 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом»:

Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это стопроцентная игра рукой в штрафной.

Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ. Я понимаю, что Кашшаи хочет все начать с чистого листа, использовать всех, кто есть в списке. Но почему тогда Галимова отправляют в ФНЛ? Он же в списках РПЛ.

А Москалев не судил с первого тура и до перерыва – он не готов, он просто испуган и не понимает, что делать. Ему надо обтесаться. А исходит все это от Калошина, он настоящий серый кардинал.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эдер: «Посвятил гол беременной жене»
Сегодня, 13:41 Комментарии1
Божович: «Судейство? Тренерам запрещено обсуждать работу арбитров»
Сегодня, 12:20 ВидеоКомментарии3
Ненахов: «Игроки „Ахмата“ стараются не смотреть в таблицу»
Сегодня, 11:10 Комментарии5
Защитник «Ахмата»: «Проиграли. С кем не бывает?»
Сегодня, 11:01 Комментарии3
Магкеев: «Сёмин не заходил в раздевалку после матча»
Сегодня, 10:58 Комментарии3
Пустовойтова: «Для меня было честью работать на игре РПЛ»
Сегодня, 10:10 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Паровозов
сегодня в 15:36
Видимо Левникову зарядили кадыровцы, но это их не спасло.
Вряд ли. Если б Ахмат участвовал активно в подковерных играх на уровне топ-клубов чемпионата, играл бы в еврокубках регулярно,) А вот питерский Левников вполне мог получить указ от земляков,)
saymon
saymon
сегодня в 12:35
Явно тащат "Ахмат" и судьи, и ВАР. Противно. Все резервы пойдут в ход, вплоть до самых верхов.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 11:13
ЛЕВНИКОВУ , НАДО ЕЩЕ СУДИТЬ ПЕРВЕНСТВО ВОСЬМОЙ БАНИ !
cska1948
cska1948
сегодня в 10:22
"Эксперт по судейству Игорь Федотов поделился мнением..."
--------------------------
Один неосторожный комментарий судейства игры Зенита и ты уже не футбольный судья, а эксперт по судейству...
Bjuik
Bjuik
сегодня в 09:57
Федотов стал матерым ботом.
Паровозов
Паровозов
сегодня в 09:52
Видимо Левникову зарядили кадыровцы, но это их не спасло.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100