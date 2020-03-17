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«Локомотив» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

вчера, 17:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург21.03.2020 в 19:00 Матч перенесен

Пресс-служба «Локомотива» сообщила болельщикам, что им будут возвращены деньги за купленные билеты на матч 23-го тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча была отменена из-за угрозы распространения коронавируса.

В связи с угрозой распространения коронавируса бюро исполкома РФС приостановило проведение всех матчей РПЛ до 10 апреля. Матч с «Оренбургом» и выездная игра с «Рубином» будут перенесены, как и матчи всех команд в структуре нашего клуба. Мы вернём деньги всем, кто купил билеты на игру с «Оренбургом».

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ermak6848
ermak6848
вчера в 20:28
всё по Честному...
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