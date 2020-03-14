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Для болельщиков «Крыльев» организован бесплатный вход на матч с «Тамбовом»

сегодня, 12:27
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов16.03.2020 в 19:30 Не начался

В матче 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 16 марта на стадионе «Нижний Новгород».

Вход для самарских болельщиков на данную встречу будет бесплатным, об это сообщается на официальном сайте «Крыльев Советов».

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:01
Все равно мало кто придет. Тамбов - Крылья Советов это то еще "зрелище"!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:51
Клуб, который заботится о своих болельщиках, наоборот, закрыл бы вход и сделал другие бонусы какие-нибудь...

В Испании, Германии, Швеции + 100% заболевших вчера, а у нас бесплатный вход делают, чтобы побольше заразились... Остановите эту планету...
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