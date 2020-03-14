Для болельщиков «Крыльев» организован бесплатный вход на матч с «Тамбовом»

В матче 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится 16 марта на стадионе «Нижний Новгород».
Вход для самарских болельщиков на данную встречу будет бесплатным, об это сообщается на официальном сайте «Крыльев Советов».
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