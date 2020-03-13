«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в Казани без зрителей из-за коронавируса

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вчера, 12:17

По информации источника, в Татарстане принято решение ввести особый санитарно-эпидемиологический режим по поручению президента республики Рустама Минниханова из-за угрозы распространения коронавируса.

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова сообщает, что режим будет действовать до 15 апреля. Он предусматривает ограничения при проведении массовых мероприятий. Международные спортивные мероприятия перенесли до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. Спортивные матчи пройдут без участия зрителей, а культурные мероприятия перенесли на более поздние сроки.

Таким образом, матч «Рубина» с «Локомотивом» на стадионе «Ак-Барс Арена» в 24-м туре российской Премьер-Лиги состоится без зрителей.

Коронавирус и футбол