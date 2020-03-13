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«Рубин» сыграет с «Локомотивом» в Казани без зрителей из-за коронавируса

вчера, 12:17

По информации источника, в Татарстане принято решение ввести особый санитарно-эпидемиологический режим по поручению президента республики Рустама Минниханова из-за угрозы распространения коронавируса.

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова сообщает, что режим будет действовать до 15 апреля. Он предусматривает ограничения при проведении массовых мероприятий. Международные спортивные мероприятия перенесли до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. Спортивные матчи пройдут без участия зрителей, а культурные мероприятия перенесли на более поздние сроки.

Таким образом, матч «Рубина» с «Локомотивом» на стадионе «Ак-Барс Арена» в 24-м туре российской Премьер-Лиги состоится без зрителей.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
вчера в 16:10
Там и так никто не ходит на футбол.
Любимец
Любимец ответил вячеслав остапенко
вчера в 14:34
Мое мнение будет ничья
Ему про попа, а он про попову дочку!!
10 Seconds to Mars
10 Seconds to Mars
вчера в 14:07
Общественный транспорт, магазины, ТРЦ, кафешки, бары, рестораны... всё надо срочно закрыть!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 13:50
Мое мнение будет ничья
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:51
Чемпионат не доиграют - Премьер-Лигу расширят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:45
Как будто до вируса там были зрители...
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 12:39
Ещё хоккей , театры и т. д.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:38
дома хорошо будет - если по ТВ покажут трансляцию...
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