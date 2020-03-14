На матче «Зенит» — «Урал» ожидается 50 тыс. зрителей, несмотря на вирус

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче 22-го тура РПЛ против «Урала» ожидается 50 тыс. зрителей.
«Зенит» выйдет на поле в лазурной форме, вратарь — в черной; «Урал» — в оранжевой форме, вратарь — в зеленой.
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче 22-го тура РПЛ против «Урала» ожидается 50 тыс. зрителей.
«Зенит» выйдет на поле в лазурной форме, вратарь — в черной; «Урал» — в оранжевой форме, вратарь — в зеленой.
В Италии треть тяжелобольных умирает просто потому, что у них не хватает аппаратов для ИРЛ для лечения пневмонии.
У нас собирают 50 тыс на матч, а КС делают вход для болельщиков открытым.
Даже не знаю, как это комментировать... Сложно.
В Италии треть тяжелобольных умирает просто потому, что у них не хватает аппаратов для ИРЛ для лечения пневмонии.
У нас собирают 50 тыс на матч, а КС делают вход для болельщиков открытым.
Даже не знаю, как это комментировать... Сложно.
Отправить Собянина в Питер
Отправить Собянина в Питер
Как это 50 тысяч ???
Почему не ограничили до 49 999-ти ..???
Как это 50 тысяч ???
Почему не ограничили до 49 999-ти ..???
Надо брать 3 очка....
Если и в 3-ей весенней домашней игре не удастся одержать победу - надо 17-го марта приостанавливать этот чемпионат,с отвернувшейся от Зенита фортуной....до лучших времён...))
Надо брать 3 очка....
Если и в 3-ей весенней домашней игре не удастся одержать победу - надо 17-го марта приостанавливать этот чемпионат,с отвернувшейся от Зенита фортуной....до лучших времён...))