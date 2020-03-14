ГлавнаяНовости

На матче «Зенит» — «Урал» ожидается 50 тыс. зрителей, несмотря на вирус

сегодня, 11:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал16:30 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче 22-го тура РПЛ против «Урала» ожидается 50 тыс. зрителей. 

«Зенит» выйдет на поле в лазурной форме, вратарь — в черной; «Урал» — в оранжевой форме, вратарь — в зеленой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Для болельщиков «Крыльев» организован бесплатный вход на матч с «Тамбовом»
Сегодня, 12:27 Комментарии2
ОфициальноНа матч «Урал» — «Рубин» будет допущено до 5 тыс. болельщиков
12 марта Комментарии1
«Уфа» согласовала с ЦСКА квоту болельщиков
12 марта Комментарии13
ОфициальноЦСКА пустит на матч с «Уфой» только владельцев абонементов
12 марта Комментарии11
Во Франции ввели ограничение на посещаемость спортивных соревнований
09 марта Комментарии1
ОфициальноМатч ЛЧ ПСЖ — «Боруссия» Д пройдет без зрителей
09 марта Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил cska1948
сегодня в 14:29
Вообще здорово! На стадион вместимостью 35 тысяч, придёт 50 тысяч! На одно это стоит посмотреть!
Не понятно про 35 тыс. Если несложно объясните . Вместе посмеёмся.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 14:19
Бред полнейший. В Сочи завтра игра без зрителей, меня лично обломало это , сдаю билеты на поезд . А Питеру пофигу пускают полный стадион . Идиотизм
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:03
У нас все равны?!? Кому то - 50 т, кому то - 5т, кому то - "голый Вася"!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:44
Удачи Зениту
112910415
112910415
сегодня в 13:38
это же фронда какая -то !
cska1948
cska1948 ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:23
Безобразие.... Как это 50 тысяч ??? Почему не ограничили до 49 999-ти ..???
По прибытии в Питер всю команду Зенит мэр Питера должен поместить в карантин за нарушение его Указа. Так что в ближайших двух играх Зениту светят баранки за не явку на игру.
cska1948
cska1948
сегодня в 13:19
Вообще здорово! На стадион вместимостью 35 тысяч, придёт 50 тысяч! На одно это стоит посмотреть!
cska1948
cska1948 ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 13:12
В Испании, Швеции и Германии + 100% заболевших за вчера. В Италии треть тяжелобольных умирает просто потому, что у них не хватает аппаратов для ИРЛ для лечения пневмонии. У нас собирают 50 тыс на матч, а КС делают вход для болельщиков открытым. Даже не знаю, как это комментировать... Сложно.
А чему тут удивлятся? Ведь всем давно известно, что русский мужик не перекреститься, пока гром не грянет!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:57
В Испании, Швеции и Германии + 100% заболевших за вчера.

В Италии треть тяжелобольных умирает просто потому, что у них не хватает аппаратов для ИРЛ для лечения пневмонии.

У нас собирают 50 тыс на матч, а КС делают вход для болельщиков открытым.

Даже не знаю, как это комментировать... Сложно.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:45
Срочно!
Отправить Собянина в Питер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:44
Безобразие....
Как это 50 тысяч ???
Почему не ограничили до 49 999-ти ..???
коrn3512
коrn3512
сегодня в 12:31
Три , по традиции, удаления уральцев, помогут в этом матче, выявить сильнейшего!
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:25
Так и сделают...всё в руках ГазРПЛ)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:23, ред.
Последняя игра при полной Арене.....
Надо брать 3 очка....
Если и в 3-ей весенней домашней игре не удастся одержать победу - надо 17-го марта приостанавливать этот чемпионат,с отвернувшейся от Зенита фортуной....до лучших времён...))
коrn3512
коrn3512
сегодня в 12:16
Нам вирус нипочём... Пока
коrn3512
коrn3512 ответил Аpбитр
сегодня в 12:15
Это в чем угодно можно усмотреть троллинг, было бы желание
Аpбитр
Аpбитр ответил коrn3512
сегодня в 12:14
Модер, что не так с моим комментарием?
Троллинг Питерцев.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:13
Пока гром не грянет...и далее по тексту. На Бакланов надеются видимо, которые на крыше.
VIPded
VIPded
сегодня в 12:05
А как насчёт запрета больше тысячи не собираться?
ДСА
ДСА
сегодня в 12:05
Будет куча заболевших.
коrn3512
коrn3512
сегодня в 12:04, ред.
Модер, что не так с моим комментарием?
nubom
nubom
сегодня в 12:00
... в Италии...
коrn3512
коrn3512
сегодня в 12:00
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100