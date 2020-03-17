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Ахметов: «Я расстроен новостями о переносе Евро-2020»

вчера, 22:50

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал решение о переносе Евро-2020.

Я очень расстроен в связи с последними новостями о переносе чемпионата Европы. Мы с болельщиками долго шли к этой цели, живя мечтой о финальной части турнира. Обидно, что это лето пройдет без главного праздника года. Но в то же время мы должны понимать всю важность этой ситуации и заботиться о своих родных и о болельщиках, потому что здоровье превыше всего. Во всем нужно находить плюсы, и все делается по воле Всевышнего.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:58
делать тебе там нечего!
drug01
drug01
вчера в 23:46
Болельщики еще больше расстроены.....
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:15
Все расстроены, но нужно воспринимать это как данность и необходимость.
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