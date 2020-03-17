Бакаев — о приостановке РПЛ: «Хочется верить, что это пауза, а не стоп»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал решение о приостановке российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Сегодняшнее решение – самое правильное в текущей ситуации. Но хочется верить, что это пауза, а не стоп в этом сезоне.