Бакаев — о приостановке РПЛ: «Хочется верить, что это пауза, а не стоп»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал решение о приостановке российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Сегодняшнее решение – самое правильное в текущей ситуации. Но хочется верить, что это пауза, а не стоп в этом сезоне.
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Сегодняшнее решение – самое правильное в текущей ситуации. ⠀ Но хочется верить, что это пауза, а не стоп в этом сезоне. ⠀ ⠀ Фото — с официального сайта ФК «Спартак» Москва www.spartak.com ⠀ #зелимханбакаев #бакаев #z10bakaev #z10 #россия #ингушетия #спартак #краснобелые