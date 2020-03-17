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Бакаев — о приостановке РПЛ: «Хочется верить, что это пауза, а не стоп»

вчера, 21:42

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал решение о приостановке российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Сегодняшнее решение – самое правильное в текущей ситуации. Но хочется верить, что это пауза, а не стоп в этом сезоне.

 

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tuman960
tuman960
вчера в 22:52
неправильный поросёнок-Федун сказал завершить,значит завершить,а он против линии партии!!!
beefs
beefs
вчера в 22:18
Надежда умирает последней...
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