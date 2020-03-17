Президент «Армавира»: «Сезон надо не останавливать, а завершать»

Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал решение приостановить розыгрыш чемпионата России до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
На мой взгляд, сезон нужно не приостанавливать, а завершать. За 25 дней ничего не изменится — посмотрите, как развивалась эпидемия в Китае, как в Европе. Если даже в перспективе не будет большого количества зараженных, то потребуется время для профилактики. Тот случай, когда я согласен с Леонидом Арнольдовичем Федуном, это трезвая оценка ситуации.
1) Маски нужны для самих больных (они закрывают рот). Для здоровых нужны респираторы (они закрывают нос)
2) Масок все равно нет, т.к. они все производятся в Китае, а они им самим нужны и не отгружаются в Россию
1) Маски нужны для самих больных (они закрывают рот). Для здоровых нужны респираторы (они закрывают нос)
2) Масок все равно нет, т.к. они все производятся в Китае, а они им самим нужны и не отгружаются в Россию
Действуют зеркально после принятия решений в европах....
Как там - так и у нас...через некоторое время...
Быстро наши чинуши только средства умеют осваивать....а принимать решения - это не про них...
Действуют зеркально после принятия решений в европах....
Как там - так и у нас...через некоторое время...
Быстро наши чинуши только средства умеют осваивать....а принимать решения - это не про них...