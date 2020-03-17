Президент «Армавира»: «Сезон надо не останавливать, а завершать»

Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал решение приостановить розыгрыш чемпионата России до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

На мой взгляд, сезон нужно не приостанавливать, а завершать. За 25 дней ничего не изменится — посмотрите, как развивалась эпидемия в Китае, как в Европе. Если даже в перспективе не будет большого количества зараженных, то потребуется время для профилактики. Тот случай, когда я согласен с Леонидом Арнольдовичем Федуном, это трезвая оценка ситуации.