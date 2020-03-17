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Президент «Армавира»: «Сезон надо не останавливать, а завершать»

вчера, 22:08

Президент «Армавира» Валентин Климко прокомментировал решение приостановить розыгрыш чемпионата России до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

На мой взгляд, сезон нужно не приостанавливать, а завершать. За 25 дней ничего не изменится — посмотрите, как развивалась эпидемия в Китае, как в Европе. Если даже в перспективе не будет большого количества зараженных, то потребуется время для профилактики. Тот случай, когда я согласен с Леонидом Арнольдовичем Федуном, это трезвая оценка ситуации.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Алексей Коротеев
вчера в 23:05
Всё верно ! Но стадное чувство у нас в стране никто не отменял ! Надо всё таки смотреть по ситуации на местах !Мизерное количество заболевших у нас в стране вполне можно изолировать и не раздувать всякую ...уйню ! Некому будет этой заразой-то делиться ! Сейчас пришёл из "Перекрёстка " .Народу в магазине полным-полно , все продукты сметены - все бояться короновируса ! Но ,ржу не могу ,хоть бы одна ...ука одела бы одноразовую маску !!!!!!!!! У кого-то пандемия ,у нас же праздник живота ,лишь бы брюхо было чем набить ! ))))
Возможно, ты не в курсе, но

1) Маски нужны для самих больных (они закрывают рот). Для здоровых нужны респираторы (они закрывают нос)
2) Масок все равно нет, т.к. они все производятся в Китае, а они им самим нужны и не отгружаются в Россию
tuman960
tuman960
вчера в 22:50
в принципе он прав-эпидемия только в начале пути,но зачем спешить-завершить сезон никогда не поздно!!!Надеемся на сухую тёплую весну и жаркое раннее лето,тогда всё устаканица!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Jeck Denielse
вчера в 22:45
Наши чинуши от спорта не могут бежать впереди телеги.... Действуют зеркально после принятия решений в европах.... Как там - так и у нас...через некоторое время... Быстро наши чинуши только средства умеют осваивать....а принимать решения - это не про них...
Всё верно ! Но стадное чувство у нас в стране никто не отменял ! Надо всё таки смотреть по ситуации на местах !Мизерное количество заболевших у нас в стране вполне можно изолировать и не раздувать всякую ...уйню ! Некому будет этой заразой-то делиться ! Сейчас пришёл из "Перекрёстка " .Народу в магазине полным-полно , все продукты сметены - все бояться короновируса ! Но ,ржу не могу ,хоть бы одна ...ука одела бы одноразовую маску !!!!!!!!! У кого-то пандемия ,у нас же праздник живота ,лишь бы брюхо было чем набить ! ))))
kella
kella
вчера в 22:45
Турниры останавливают, а сезон продолжается!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:14
Наши чинуши от спорта не могут бежать впереди телеги....
Действуют зеркально после принятия решений в европах....
Как там - так и у нас...через некоторое время...
Быстро наши чинуши только средства умеют осваивать....а принимать решения - это не про них...
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