Гендир «Зенита»: «Перенос Евро даёт надежду, что чемпионаты будут доиграны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС о приостановке чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.

Все решения надо смотреть в контексте позиции УЕФА . А меры, которые сегодня приняли РФС и РПЛ , идут с ней в одном русле. Они выражают солидарность с решением европейских организаций. В первую очередь все отталкиваются от того, что на первом месте идёт здоровье людей: игроков, зрителей, тренеров и всех сотрудников клубов. Перенос Евро-2020 позволяет надеяться на то, что национальные чемпионаты, Лига Европы и Лига чемпионов будут доиграны.

Клубы пока приостановили чемпионат до 10 апреля в соответствии с мерами, принятыми Министерством спорта Российской Федерации, властями Москвы и Санкт-Петербурга. Если нашим надеждам суждено сбыться, при активной весне вирус будет распространяться гораздо медленнее. Надеемся, борьба с вирусом, которую предпринимают не только в России, но и в Европе, принесёт плоды. Посмотрите на Китай: их жёсткие меры уже дают эти самые плоды. Экспонента превратилась в прямую линию.