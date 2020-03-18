Де Брюйне — лучший в рейтинге игроков АПЛ. Хендерсон — второй

Английское издание The Telegraph опубликовало десятку лучших футболистов АПЛ нынешнего сезона.
При составлении оценки оценивались статистические данные самого издания, а также Opta Sports. При ранжировании и составлении рейтинга также учитывались неколичественные факторы.
10. Нападающий Рияд Марез («Манчестер Сити»)
9. Форвард Джейми Варди («Лестер»)
8. Защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
7. Нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
5. Нападающий Садио Мане («Ливерпуль»)
4. Полузащитник Джек Грилиш («Астон Вилла»)
3. Защитник Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)
2. Хавбек Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)
1. Полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
Ранее бывший форвард сборной Англии Гари Линекер назвал Джордана Хендерсона самым недооцененным футболистом в истории АПЛ.
Полузащитники это опять же общее понятие. Конкретно хав это полузащитник центра поля... тоесть не тот кто играет ниже(опорник), или выше (АПЗ), а именно центральный. Да и фланговые полузащитники есть - вингеры. Хотя к хавам также относят оттянутых плеймейкеров... тоесть игроков которые играют на позиции опорников, но являются разыгрывающими... такие как Пирло или Хаби Алонсо.
Полузащитники это опять же общее понятие. Конкретно хав это полузащитник центра поля... тоесть не тот кто играет ниже(опорник), или выше (АПЗ), а именно центральный. Да и фланговые полузащитники есть - вингеры. Хотя к хавам также относят оттянутых плеймейкеров... тоесть игроков которые играют на позиции опорников, но являются разыгрывающими... такие как Пирло или Хаби Алонсо.