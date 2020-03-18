Де Брюйне — лучший в рейтинге игроков АПЛ. Хендерсон — второй

Спасаем футбол от коронавируса! Ваши предложения? Чемпионаты прерываются, еврокубки поставлены на паузу, Евро-2020 почти наверняка

«Ливерпуль», «Зенит» и «Барселону» могут объявить досрочными чемпионами В случае длительной остановки ведущих европейских лиг «Соккер.ру» ждет от УЕФА

Волен выбирать. Кокорин — свободный радикал Александр Кокорин забил три мяча за «Сочи», пока «Зенит» не может найти путь к

Шок и трепет. «Ливерпуль» сложил полномочия «Атлетико» заслужил вылет по итогам основного времени на «Энфилде», но заслужил