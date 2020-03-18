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Де Брюйне — лучший в рейтинге игроков АПЛ. Хендерсон — второй

вчера, 20:18

Английское издание The Telegraph опубликовало десятку лучших футболистов АПЛ нынешнего сезона.

При составлении оценки оценивались статистические данные самого издания, а также Opta Sports. При ранжировании и составлении рейтинга также учитывались неколичественные факторы.

10. Нападающий Рияд Марез («Манчестер Сити»)

9. Форвард Джейми Варди («Лестер»)

8. Защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

7. Нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

5. Нападающий Садио Мане («Ливерпуль»)

4. Полузащитник Джек Грилиш («Астон Вилла»)

3. Защитник Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

2. Хавбек Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

1. Полузащитник Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Ранее бывший форвард сборной Англии Гари Линекер назвал Джордана Хендерсона самым недооцененным футболистом в истории АПЛ.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 23:55
На самом деле Де Брюин заслужил этого звания, даже несмотря на то что я фанат Ливерпуля, если его признают лучшим игроком года в ПЛ я не буду против, мне он всегда нравился, как игрок.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:19
Заслуживает быть первым!
Artuom
Artuom ответил DAD81
вчера в 22:10
Разве нападающий и форвард, а также полузащитник и хавбек, не одни и те же амплуа.
Нападающий общее понятие, это может быть как центрфорвард, так и оттянутый, а также фланговые форварды. Когда говорят просто форвард имеет в виду именно ЦН.

Полузащитники это опять же общее понятие. Конкретно хав это полузащитник центра поля... тоесть не тот кто играет ниже(опорник), или выше (АПЗ), а именно центральный. Да и фланговые полузащитники есть - вингеры. Хотя к хавам также относят оттянутых плеймейкеров... тоесть игроков которые играют на позиции опорников, но являются разыгрывающими... такие как Пирло или Хаби Алонсо.
Artuom
Artuom
вчера в 22:00
Марез в 10???? Салах которого кто только не критиковал в этом сезоне...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:36
достоин, реально Лучшая 10 ка в мире по моему мнению
DAD81
DAD81
вчера в 21:09
Разве нападающий и форвард, а также полузащитник и хавбек, не одни и те же амплуа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:59
Логично...
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:52
Я бы Агуеро на 2место поставил
shlomo
shlomo
вчера в 20:25
Молодца, чё еще сказать....
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