Покажите ваши деньги! Топ-100 финансово стабильных клубов в мире

1581692579

сегодня, 18:02

«Зенит» на 23-м месте в рейтинге самых финансово стабильных клубов планеты, еще четыре российских клуба в топ-100. «Соккер.ру» - о рейтинге Soccerex.

Кто составлял рейтинг?

Soccerex – это организация, базирующаяся в Лондоне, существует с 1995 года. Основатель — Дункан Реви, сын известного тренера Дона Реви, дважды приводившего «Лидс» к чемпионству и запомнившегося противостоянием с Брайаном Клафом. Soccerex проводит бизнес-мероприятия по всему миру, чтобы люди из футбольной индустрии могли делиться опытом и своими коммерческими успехами. Раз в год Soccerex публикует отчет о сотне самых влиятельных в финансовом отношении футбольных клубов планеты, очередной выпуск которого как раз у нас в руках.

Насколько этому рейтингу можно верить?

Настолько же, насколько любому другому рейтингу, составление которого основывается на неполных данных и часто на фантазии. «Форбс», рассказывая о самых богатых людях планеты, очень условно подсчитывает их богатства, которые часто вложены в активы. Что касается клубов, то не у всех финансовая отчетность прозрачна, не в каждом случае Soccerex удалось установить стоимость движимого и недвижимого имущества, а также узнать, сколько денег лежит на официальных счетах. Иными словами, мы имеем дело с рейтингом-предположением. Он помогает составить общую картину, не вдаваясь в детали. И да, критическое мышление обязательно.

Цель, источники, период

Заявленная цель Soccerex — составить уникальную аналитическую модель для оценки финансовых возможностей футбольных клубов, что пригодится, например, потенциальным инвесторам. Финансовая оценка опирается главным образом на структуру активов, экономическую мощь и задолженности, если они имеются. Soccerex утверждает, что анализ основан на данных УЕФА , The Financial Times, Bloomberg, Yahoo, Finance, Forbes, Transfermarkt and Hoovers. Стоит также обратить внимание, что данный отчет — это оценка состояния футбольных клубов в сезоне 2017/18.

Какой метод использовался для составления рейтинга финансовой стабильности?

Всего лишь пять переменных используются для выведения коэффициента стабильности, который во вселенной Soccerex и является отражением финансовой мощи клуба. Вот эти пять переменных:

1. Стоимость состава команды.

2. Материальные активы (стадион, тренировочные базы, недвижимость, транспорт и т. д.)

3. Деньги на банковских счетах.

4. Потенциальные инвестиции владельца (специальный индекс, созданный Soccerex).

5. Чистый долг.

Чтобы получить FFI – тот самый коэффициент стабильности, грубо говоря, нужно первые четыре пункта сложить и пятый отнять. Это не формула, ведь в действительности все не так просто. К примеру, долг может быть структурирован в зависимости от того, какова разбивка по выплатам кредитов банкам или за трансферы другим клубам. Если пренебречь погрешностью при оценке футбольных и материальных активов, а также представить, что Soccerex обладает более или менее точными данными о банковских счетах и задолженностях клубов, то все равно остается «темное пятно» - индекс инвестиций владельца.

Например, у «Реала» и «Барселоны» этот коэффициент равняется нулю, так как в испанских грандах внедрена система «сосьос», то есть владельца у этих клубов нет. У «Зенита» индекс потенциальных инвестиций — 247, это вчетверо больше, чем у «Боруссии», «Атлетико», втрое больше, чем у «Ливерпуля». При этом «Спартак» получил оценку 264 в этой графе, то есть Soccerex щедрость Леонида Федуна оценили выше возможностей «Газпрома».

Кто в первой десятке?

Самые высокие FFI получили команды, которые в народе принято называть «мешками»: у ПСЖ и «Манчестер Сити» рейтинг стабильности выше 5000. У этих клубов дорогущие составы и очень высокий индекс потенциальных инвестиций владельцев. Собственно, с безумных трат шейхов и началась современная история ПСЖ и «Манчестер Сити». Совершенно иной путь у занявшей третью строчку «Баварии», а «Реал» занял только пятую строчку в силу особенностей управления клубом. «Барселона» и вовсе 12-я. Зато в топ-6 входят два клуба с Севера Лондона. И почему же «Тоттенхэм» с «Арсеналом» не хвастаются своей финансовой мощью на трансферном рынке, например? Замыкают первую десятку «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия», причем у туринцев долг больше полумиллиарда евро.

Как там наши?

23 место. «Зенит» - 1.309

36 место. «Спартак» - 0.878

60 место. «Краснодар» - 0.589

98 место. ЦСКА — 0.324

99 место. «Локомотив» - 0.319