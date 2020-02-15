Топ-10 самых ценных легионеров РПЛ

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вчера, 22:30

«Соккер.ру» проводит перепись самых дорогостоящих иностранцев нашего чемпионата.

Прежде, чем начнем смаковать обещанную в заголовке десятку лучших, для полноты картины взглянем на всех легионеров стоимостью от 5 миллионов евро.

28-29 место. Лукас Айртон («Спартак»; Бразилия) — 5 млн евро

28-29 место. Хордур Магнуссон ( ЦСКА ; Исландия) — 5

26-27 место. Себастьян Шимански («Динамо»; Польша) — 6

26-27 место. Матиас Норманн («Ростов»; Норвегия) — 6

25 место. Элдор Шомурдов («Ростов»; Узбекистан) — 6.5

24 место. Арнор Сигурдссон ( ЦСКА ; Исландия) — 7

20-23 место. Алекс Крал («Спартак»; Чехия) — 7.5

20-23 место. Кристиан Рамирес («Краснодар»; Эквадор) — 7.5

20-23 место. Эммануэль Маммана («Зенит»; Аргентина) — 7.5

20-23 место. Эмилиано Ригони («Зенит»; Аргентина) — 7.5

17-19 место. Андре Шюррле («Спартак»; Германия) — 8

17-19 место. Урош Спайич («Краснодар»; Сербия) — 8

17-19 место. Соломон Кверквелия («Локомотив»; Грузия) — 8

15-16 место. Самуэль Жиго («Спартак»; Франция) — 10

15-16 место. Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина) — 10

14 место. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия) — 11

13 место. Гус Тиль («Спартак»; Нидерланды) — 12

По сравнению с прошлым годом кадровый состав легионерского племени РПЛ претерпел изменения, но количественно стало всего на одного игрока стоимостью 5+ млн евро меньше. Между иностранцами и россиянами с заданными параметрами прямо сейчас тоже равенство: счет 29:28 в пользу легионеров. Как мы уже выяснили, «Трансфермаркт» оценивает в 5+ млн евро 31-го футболиста с российским паспортом, но трое из них (Головин, Черышев, Смолов) выступают за рубежом.

10-12 место. («Краснодар»; Франция) — 14

10-12 место. («Краснодар»; Нидерланды) — 14

10-12 место. («Зенит»; Бразилия) — 14

В начале 2019-го 10-е место в списке самых дорогих легионеров РПЛ делили Соломон Кверквелия и Софьян Ханни, оцененные в 8 миллионов евро, а со стоимостью в 14 миллионов можно было попасть на третью строчку. Это футбольный рынок и его цены так выросли, или клубы РПЛ разбогатели? На самом деле, всего понемногу. Действительно, прошлое лето получилось очень щедрым на серьезные трансферы после долгого «голода». Кабелья, Вильена и Дуглас Сантос — это все новички РПЛ 2019 года.

9 место. («Динамо»; Германия) — 15

Максимилиан Филипп — еще одно новое лицо в чемпионате России. «Динамо» заплатило за немецкого форварда 20 миллионов евро, когда его оценивали в 13. Получается, Милли, забив 6 голов в первой части сезона, сумел убедить экспертов со своей родины, которые увеличили его стоимость на пару миллионов уже по итогам выступлений в России.

8 место. («Зенит»; Аргентина) — 16

Аргентинцу удается карьера в России, несмотря на многочисленные сложности. Во-первых, непросто было адаптироваться, во-вторых, Себастьяну пришлось переквалифицироваться из форварда в крайнего полузащитника. Как бы то ни было, в наличии голы, результативные передачи и прилежное выполнение тренерской установки. Дриусси может принести еще немало пользы «Зениту» или будет продан на выгодных для клуба условиях.

7 место. («Краснодар»; Швеция) — 17

Год назад швед в аналогичном рейтинге занимал третью строчку, хотя и стоил на три миллиона меньше. В принципе, Классон и сейчас мог быть в тройке, если бы не тяжелая травма, из-за которой он не играет вот уже 9 месяцев. Здоровья, Виктор!

5-6 место. («Зенит»; Иран) — 18

5-6 место. («Локомотив»; Португалия) — 18

Сердар Азмун за год в «Зените» забил 23 гола и сделал 9 результативных передач — очередной скачок в карьере иранского форварда, который оказался в России совсем юным. Еще недавно мы рассуждали, что «Зенит» может выгодно продать Азмуна летом и сделать напарником Дзюбы вышедшего из тюрьмы Кокорина, но все оказалось не так просто. Что касается Жоау Мариу, то это еще один сильный игрок, которого «Локомотив» взял на правах аренды. Чемпион Европы приехал в РПЛ зализывать раны после неудачного периода в «Интере», который купил его в 2016 году за 40 миллионов евро. Нынешние 18 — все, что осталось.

3-4 место. («Зенит»; Колумбия) — 20

3-4 место. («Локомотив»; Польша) — 20

«Зенит» попал в «яблочко» с Вильмаром Барриосом, но и «Локомотив» не промахнулся, выкупив права на Гжегоша Крыховяка. Блестящий опорник и результативный центральный полузащитник формата «везде и всегда», каждый из них — лучший в чемпионате России в своем деле.

2 место. ( ЦСКА ; Хорватия) — 22

Прошлый сезон Влашич провел в ЦСКА на правах аренды, после чего армейцы неожиданно выкупили контракт хорвата у «Эвертона». Неожиданно — потому что такие траты (15.7 млн евро) не в стиле ЦСКА , а на Николу были и другие претенденты. Но Влашичу понравилось в Москве, в ЦСКА он прогрессирует, что сказывается на рыночной стоимости: прибавил 14 миллионов с того дня, как впервые сыграл в красно-синей футболке.

1 место. Малком («Зенит»; Бразилия) — 40 миллионов евро