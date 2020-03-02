Marca оставила без оценки пять игроков «Барселоны» в Эль Класико

Испанская Marca выставила оценки футболистам за Эль Класико.
Пять игроков «Барселоны» осталось без оценок — нападающие Антуан Гризманн и Анссумане Фати, а также полузащитники Артур, Артуро Видаль и Иван Ракитич. Отметим, что отсутствие оценки считается провальной игрой для футболистов.
Три звезды получили четыре игрока «Реала» — голкипер Тибо Куртуа, защитник Даниэль Карвахаль, полузащитник Винисиус и форвард Мариано Диас.
Самое интересное то, что он и сейчас считает себя реальным претендентом на ЗМ.
Впрочем, он никогда не относился к себе критически.
Самое интересное то, что он и сейчас считает себя реальным претендентом на ЗМ.
Впрочем, он никогда не относился к себе критически.