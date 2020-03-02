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Marca оставила без оценки пять игроков «Барселоны» в Эль Класико

02 марта 2020, 12:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Испанская Marca выставила оценки футболистам за Эль Класико.

Пять игроков «Барселоны» осталось без оценок — нападающие Антуан Гризманн и Анссумане Фати, а также полузащитники Артур, Артуро Видаль и Иван Ракитич. Отметим, что отсутствие оценки считается провальной игрой для футболистов.

Три звезды получили четыре игрока «Реала» — голкипер Тибо Куртуа, защитник Даниэль Карвахаль, полузащитник Винисиус и форвард Мариано Диас.

Marca оставила без оценки пять игроков «Барселоны» в Эль Класико

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Happyboy Barca
Happyboy Barca
02 марта в 15:12
    Шишанутый
    Шишанутый
    02 марта в 14:53
    Месська худший игрок матча но ему нариссовали звезду чтобы не обижать а то опять возьмет ложку в рот.
    Project Pandora
    Project Pandora ответил Don trambon
    02 марта в 14:49, ред.
    За единственную удачную обводку. Обвел бы четыре раза, сделали бы MVP матча и наградили чем-нибудь.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответил Happyboy Barca
    02 марта в 14:25
    ой блин как же жить то теперь??? )))
    по-новому. Привыкайте.
    cska minus
    cska minus ответил STVA 1
    02 марта в 14:07
    Жаль
    STVA 1
    STVA 1 ответил cska minus
    02 марта в 14:06
    У каждого свое мнение. Я не собираюсь доказывать.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    02 марта в 13:28
    Когда Месси будут давать реальные оценки?
    Самое интересное то, что он и сейчас считает себя реальным претендентом на ЗМ.
    Впрочем, он никогда не относился к себе критически.
    cska minus
    cska minus
    02 марта в 13:19
    Марке в объективности не занимать, как всегда...
    cska minus
    cska minus ответил STVA 1
    02 марта в 13:11
    В 2 моментах.
    STVA 1
    STVA 1
    02 марта в 13:05
    Реал был лучше.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
    02 марта в 13:05
    ой блин как же жить то теперь??? )))
    Don trambon
    Don trambon
    02 марта в 12:55
    А шмесси за что звезду:?
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