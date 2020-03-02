Marca оставила без оценки пять игроков «Барселоны» в Эль Класико

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02 марта 2020, 12:51

Испанская Marca выставила оценки футболистам за Эль Класико.

Пять игроков «Барселоны» осталось без оценок — нападающие и , а также полузащитники Артур, и . Отметим, что отсутствие оценки считается провальной игрой для футболистов.

Три звезды получили четыре игрока «Реала» — голкипер , защитник , полузащитник Винисиус и форвард .