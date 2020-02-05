Экс-тренеры РПЛ. Где они работают?

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сегодня, 16:30

Олег Кононов собирался сделать «Спартак» великим, а сегодня принял ФК «Рига». «Соккер.ру» – о бывших тренерах российских клубов.

Тренеры-чемпионы

Всего лишь 11 тренеров приводили свои команды к победам в чемпионате России. Трое из них продолжают работать в РПЛ : трижды чемпион у руля ЦСКА Леонид Слуцкий этой зимой возглавил «Рубин», трижды чемпион Юрий Семин продолжает руководить «Локомотивом», для болельщиков которого он Легенда и полубожество. Ну и действующий чемпион Сергей Семак собирается защитить прошлогодний титул, завоеванный с «Зенитом». И очень к этому близок, нужно сказать.

Еще пятеро из одиннадцати сейчас отдыхают, причем восьмикратный чемпион России у руля «Спартака» Олег Романцев завершил тренерскую карьеру уже полтора десятилетия назад, вряд ли стоит ждать возвращения к активной работе Ярцева и Газзаева, который увлекся политикой. Валерий Георгиевич — единственный, кто выиграл наш чемпионат с двумя разными командами, «Аланией» (1995 год) и ЦСКА (2003, 2005, 2006).

Возможно, не вернется на мостик уже и Курбан Бердыев, дважды приводивший «Рубин» к «золоту», а вот у Лучано Спаллетти, надо думать, временная пауза в карьере. Итальянец после «Зенита» работал в «Роме» и «Интере», на родине у него серьезная репутация. Таким образом, до полного чемпионского пасьянса не хватает трех специалистов, которые прямо сейчас трудятся в других странах.

Андре Виллаш-Боаш (экс-«Зенит») - «Марсель» (Франция)

В России португалец не понимал многих вещей и неутомимо жаловался: на лимит, судей, соперников, болельщиков, журналистов. Вопреки, а может быть, и благодаря этому «Зенит» при Виллаш-Боаше часто играл в привлекательный футбол, хотя выиграл только один титул, имея в составе Халка, Витселя, Гарая и других классных футболистов. После ухода из «Зенита» Андре тренировал в Китае, принял участие в «Ралли Дакар», а прошедшим летом вернулся работать в Европу, возглавив «Марсель». «Олимпик» под руководством Виллаш-Боаша играет в сбалансированный футбол и занимает второе место в Лиге 1 вслед за ПСЖ .

Дик Адвокат (экс-«Зенит») - «Фейеноорд» (Нидерланды)

Голландец после «Зенита» сменил уже дюжину рабочих мест, в том числе возглавлял сборные России, Сербии и Нидерландов. Осенью 2019-го 72-летний специалист принял бедствующий «Фейеноорд», который встретил ноябрь на 12-й строчке в Эредивизи. Дик сумел радикально повлиять на результаты «Гордости Юга». Действительно есть чем гордиться: «Фейе» под руководством Адвоката одержал 8 побед и дважды сыграл вничью в чемпионате, что позволило вырваться на третье место. Зимой голландец хотел пригласить в команду российского форварда — Кокорина или Смолова, однако на этом фронте потерпел неудачу.

Массимо Каррера (экс-«Спартак») - АЕК (Греция)

Итальянец больше года оставался без работы после ухода из «Спартака», пока в начале декабря не отправился в Грецию, где потребовалась помощь АЕКу. На сегодняшний день команда из Афин провела 11 матчей под руководством любимца спартаковских болельщиков, результаты позитивные: 7 побед, 3 ничьи и только одно поражение. АЕК под руководством Карреры занимает третью строчку в греческой Суперлиге, Массимо вывел «двуглавых орлов» в четвертьфинал Кубка Греции, а недавно АЕК сумел прервать шестиматчевую победную серию лидера сезона «Олимпиакоса». В 2020 году у Карреры 4 победы в 5 матчах и нулевая ничья с этим самым «Олимпиакосом».

Другие специалисты с опытом работы в РПЛ

Олег Кононов — ФК «Рига» (Латвия). Удивительные метаморфозы происходят в карьере Кононова: сначала он якобы не боится давления и с лозунгами берется за дело в «Спартаке», после этого едет в Латвию, где средняя посещаемость матчей местного чемпионата — 442 человека (данные прошлого сезона). Тихая гавань.

Роберто Манчини — сборная Италии. Самая статусная работа из экс-тренеров РПЛ у Манчини, который провалился в «Зените», что не помешало ему получить работу в «голубой эскадре». Роберто без проблем вывел сборную Италии на предстоящий Евро-2020.

Дан Петреску — ЧФР (Румыния). Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» за последние пять лет возглавлял два китайских клуба, работал на Ближнем Востоке, а в прошлом году вернулся на родину и во второй раз в карьере возглавил ЧФР. Команда из Клужа, за которую под руководством Петреску снова играет и забивает Ласина Траоре, уверенно лидирует в чемпионате Румынии и собирается стать чемпионом.

Славен Билич — «Вест Бромвич» (Англия). А вот Славен Билич лидирует с «Вест Бромвичем» не где-нибудь, а в Чемпионшипе. Очень может быть, что в следующем сезоне снова увидим хорватского специалиста в АПЛ , где он уже работал с «Вест Хэмом». Неплохо для худшего тренера в карьере Дениса Глушакова — такую характеристику от полузащитника Билич получил после совместного сезона в «Локомотиве». Нужно сказать, что нынешний сезон в АПЛ начинали сразу два тренера с опытом работы в российском чемпионате — Унаи Эмери и Хави Грасия. Увы, оба лишились работы осенью.

Франк Веркаутерен — «Андерлехт» (Бельгия). В Бельгии в последние годы сместились акценты, вот и «Андерлехт» уже далеко не лидер местного футбола: команда под руководством бывшего тренера «Крыльев Советов», в составе которой выступают Венсан Компани и Самир Насри, занимает всего лишь девятую строчку в чемпионате Бельгии.